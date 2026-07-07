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Власти Нидерландов заявили, что больше не могут помогать Украине - РИА Новости, 07.07.2026
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15:36 07.07.2026
Власти Нидерландов заявили, что больше не могут помогать Украине

Глава МО Нидерландов Йешилгез-Зегериус: возможности в помощи Украине исчерпаны

© AP Photo / Peter DejongЗдание парламента Нидерландов в Гааге
Здание парламента Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Здание парламента Нидерландов в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерланды исчерпали свои возможности по оказанию военной помощи Украине.
  • Глава минобороны королевства Дилан Йешилгез-Зегериус заявила, что намерена призвать другие страны оказать Киеву поддержку.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нидерланды исчерпали свои возможности по оказанию военной помощи Украине и будут призывать другие страны помогать Киеву, заявила во вторник глава минобороны королевства Дилан Йешилгез-Зегериус.
«

"У нас, Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы сделали так много", - сказала она в интервью агентству Блумберг.

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Отвечая на вопрос о новых запросах Украины на поставки ракет для ЗРК Patriot, министр заявила, что ее страна находится "на пределе" своих возможностей.
Глава минобороны добавила, что намерена призвать другие страны оказать Киеву поддержку, говорится в материале.
Нидерланды ранее заверяли, что будут помогать Украине "столько, сколько потребуется". Минобороны королевства в опубликованной 29 июня стратегии развития вооруженных сил также заявляло, что Нидерланды планируют оказывать военную поддержку Киеву до конца 2029 года.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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