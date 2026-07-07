Климатолог объяснил причины аномальной жары в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ Аномальная жара в странах Европы объясняется сочетанием устойчивого антициклона, притока теплого воздуха и глобального потепления.

Самая высокая температура в Нидерландах в конце июня была зафиксирована на юге страны в Лимбурге и достигла 39,4 градуса.

Трехдневная жара 24–26 июня стала более чем на три градуса теплее по сравнению с доиндустриальной эпохой из-за изменения климата.

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Волна аномальной жары в странах Европы была вызвана сочетанием устойчивого антициклона, притока теплого воздуха и глобального потепления, сообщил РИА Новости эксперт по климату Королевского метеорологического института Нидерландов (KNMI) Петер Сигмунд.

"Ядро области высокого давления с наиболее теплым воздухом сначала находилось над Испанией Францией , а затем постепенно переместилось к Нидерландам", - процитировал эксперт выводы Королевского метеорологического института.

Так, самая высокая температура в конце июня в Нидерландах была зафиксирована на юге страны в Лимбурге – она достигла отметки в 39,4 градуса.

Он отметил, что обширная область высокого давления, которая медленно смещалась, обеспечила очень жаркие и солнечные дни.

"Если объединить результаты наблюдений и климатических моделей, то видно, что трехдневная жара, подобная той, что наблюдалась 24–26 июня, из-за изменения климата стала более чем на три градуса теплее по сравнению с доиндустриальной эпохой", - рассказал представитель KNMI.

По словам Сигмунда, без глобального изменения климата такие высокие температуры были бы практически невозможны.