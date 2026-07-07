Рейтинг@Mail.ru
Климатолог объяснил причины аномальной жары в Европе - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 07.07.2026
Климатолог объяснил причины аномальной жары в Европе

Климатолог Сигмунд: антициклон вызвал волну аномальной жары в Европе

© AP Photo / Kin CheungЖара в Лондоне
Жара в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Жара в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аномальная жара в странах Европы объясняется сочетанием устойчивого антициклона, притока теплого воздуха и глобального потепления.
  • Самая высокая температура в Нидерландах в конце июня была зафиксирована на юге страны в Лимбурге и достигла 39,4 градуса.
  • Трехдневная жара 24–26 июня стала более чем на три градуса теплее по сравнению с доиндустриальной эпохой из-за изменения климата.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Волна аномальной жары в странах Европы была вызвана сочетанием устойчивого антициклона, притока теплого воздуха и глобального потепления, сообщил РИА Новости эксперт по климату Королевского метеорологического института Нидерландов (KNMI) Петер Сигмунд.
"Ядро области высокого давления с наиболее теплым воздухом сначала находилось над Испанией и Францией, а затем постепенно переместилось к Нидерландам", - процитировал эксперт выводы Королевского метеорологического института.
Жара в Риме - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Экономист рассказал, сколько тратят европейцы на кондиционеры в жару
4 июля, 07:02
Так, самая высокая температура в конце июня в Нидерландах была зафиксирована на юге страны в Лимбурге – она достигла отметки в 39,4 градуса.
Он отметил, что обширная область высокого давления, которая медленно смещалась, обеспечила очень жаркие и солнечные дни.
"Если объединить результаты наблюдений и климатических моделей, то видно, что трехдневная жара, подобная той, что наблюдалась 24–26 июня, из-за изменения климата стала более чем на три градуса теплее по сравнению с доиндустриальной эпохой", - рассказал представитель KNMI.
Жара в Париже - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Во Франции более двух тысяч человек умерли за неделю из-за аномальной жары
3 июля, 09:34
По словам Сигмунда, без глобального изменения климата такие высокие температуры были бы практически невозможны.
Как сообщал ранее Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM), число погибших от высоких температур в Нидерландах с 22 по 28 июня достигло 3532. За этот же период во Франции, согласно минздраву страны, из-за жары скончались 2025 человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Пошла жара: в Европе растет смертность, но Брюссель требует еще
2 июля, 08:00
 
В миреФранцияНидерландыЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала