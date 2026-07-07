Климатолог объяснил причины аномальной жары в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аномальная жара в странах Европы объясняется сочетанием устойчивого антициклона, притока теплого воздуха и глобального потепления.
- Самая высокая температура в Нидерландах в конце июня была зафиксирована на юге страны в Лимбурге и достигла 39,4 градуса.
- Трехдневная жара 24–26 июня стала более чем на три градуса теплее по сравнению с доиндустриальной эпохой из-за изменения климата.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Волна аномальной жары в странах Европы была вызвана сочетанием устойчивого антициклона, притока теплого воздуха и глобального потепления, сообщил РИА Новости эксперт по климату Королевского метеорологического института Нидерландов (KNMI) Петер Сигмунд.
Так, самая высокая температура в конце июня в Нидерландах была зафиксирована на юге страны в Лимбурге – она достигла отметки в 39,4 градуса.
Он отметил, что обширная область высокого давления, которая медленно смещалась, обеспечила очень жаркие и солнечные дни.
"Если объединить результаты наблюдений и климатических моделей, то видно, что трехдневная жара, подобная той, что наблюдалась 24–26 июня, из-за изменения климата стала более чем на три градуса теплее по сравнению с доиндустриальной эпохой", - рассказал представитель KNMI.
По словам Сигмунда, без глобального изменения климата такие высокие температуры были бы практически невозможны.
Как сообщал ранее Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM), число погибших от высоких температур в Нидерландах с 22 по 28 июня достигло 3532. За этот же период во Франции, согласно минздраву страны, из-за жары скончались 2025 человек.