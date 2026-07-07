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Врач предостерегла от использования грязных наушников летом - РИА Новости, 07.07.2026
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16:05 07.07.2026
Врач предостерегла от использования грязных наушников летом

Отоларинголог Солтанова: грязные наушники могут стать причиной отита и отомикоза

© РИА Новости / Максим БлиновЛор-врач
Лор-врач - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Лор-врач. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Размножение бактерий на поверхности грязных наушников может спровоцировать воспаление слухового прохода, особенно в жару и после купания, сообщила врач-отоларинголог "СМ-Клиника" Марина Солтанова.
  • Грязные наушники могут стать причиной бактериальной инфекции или грибкового поражения уха — отомикоза.
  • Чтобы снизить риск воспаления, силиконовые амбушюры нужно регулярно промывать теплой водой с мылом и полностью высушивать, а корпус протирать салфеткой с антисептиком.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Размножение бактерий на поверхности грязных наушников может спровоцировать воспаление слухового прохода, особенно в жару и после купания, сообщила врач-отоларинголог "СМ-Клиника" Марина Солтанова.
"Заболевание может проявляться болью, зудом, ощущением заложенности уха, выделениями и снижением слуха. Особенно часто подобные проблемы возникают летом, когда из-за жары человек больше потеет, а также после купания, если влага задерживается в слуховом проходе", - сказала Солтанова "Газете.Ru".
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По словам врача, на поверхности наушников скапливаются сера, частицы кожи, пыль и микроорганизмы. В теплой и влажной среде последние активно размножаются, и при наличии микротравм на коже риск воспаления резко возрастает, отметила Солтанова. Она добавила, что кроме бактериальной инфекции, грязные наушники могут спровоцировать грибковое поражение уха - отомикоз, который проявляется сильным зудом, шелушением и дискомфортом, а его лечение может занять несколько недель.
Особую опасность, обратила внимание специалист, представляет привычка делиться наушниками с другими людьми - вместе с устройством передаются бактерии и грибки. Чтобы снизить риск воспаления, силиконовые амбушюры нужно регулярно промывать теплой водой с мылом и полностью высушивать, а корпус протирать салфеткой с антисептиком, желательно не реже раза в неделю, порекомендовала Солтанова.
"Вместе с ними могут передаваться бактерии и грибки, а при наличии воспалительных заболеваний наружного уха риск инфицирования значительно возрастает. Поэтому внутриканальные наушники - такой же предмет индивидуального пользования, как зубная щетка", - предупредила специалист.
При появлении боли, зуда, выделений или ухудшении слуха Солтанова посоветовала не продолжать пользоваться наушниками и не пытаться чистить ухо ватными палочками, а сразу обратиться к отоларингологу.
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