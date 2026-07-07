Врач предостерегла от использования грязных наушников летом

Краткий пересказ от РИА ИИ Размножение бактерий на поверхности грязных наушников может спровоцировать воспаление слухового прохода, особенно в жару и после купания, сообщила врач-отоларинголог "СМ-Клиника" Марина Солтанова.

Грязные наушники могут стать причиной бактериальной инфекции или грибкового поражения уха — отомикоза.

Чтобы снизить риск воспаления, силиконовые амбушюры нужно регулярно промывать теплой водой с мылом и полностью высушивать, а корпус протирать салфеткой с антисептиком.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Размножение бактерий на поверхности грязных наушников может спровоцировать воспаление слухового прохода, особенно в жару и после купания, сообщила врач-отоларинголог "СМ-Клиника" Марина Солтанова.

"Заболевание может проявляться болью, зудом, ощущением заложенности уха, выделениями и снижением слуха. Особенно часто подобные проблемы возникают летом, когда из-за жары человек больше потеет, а также после купания, если влага задерживается в слуховом проходе", - сказала Солтанова "Газете.Ru"

По словам врача, на поверхности наушников скапливаются сера, частицы кожи, пыль и микроорганизмы. В теплой и влажной среде последние активно размножаются, и при наличии микротравм на коже риск воспаления резко возрастает, отметила Солтанова. Она добавила, что кроме бактериальной инфекции, грязные наушники могут спровоцировать грибковое поражение уха - отомикоз, который проявляется сильным зудом, шелушением и дискомфортом, а его лечение может занять несколько недель.

Особую опасность, обратила внимание специалист, представляет привычка делиться наушниками с другими людьми - вместе с устройством передаются бактерии и грибки. Чтобы снизить риск воспаления, силиконовые амбушюры нужно регулярно промывать теплой водой с мылом и полностью высушивать, а корпус протирать салфеткой с антисептиком, желательно не реже раза в неделю, порекомендовала Солтанова.

"Вместе с ними могут передаваться бактерии и грибки, а при наличии воспалительных заболеваний наружного уха риск инфицирования значительно возрастает. Поэтому внутриканальные наушники - такой же предмет индивидуального пользования, как зубная щетка", - предупредила специалист.