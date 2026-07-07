Аферист с сайта знакомств использовал тему СВО для кражи денег

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина познакомился с женщиной в приложении для знакомств и начал ухаживать за ней.

Под предлогом различных трудностей мужчина выманил у женщины 170 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

Суд во Владимирской области приговорил мужчину к году лишения свободы условно с испытательным сроком в 12 месяцев.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Суд во Владимирской области приговорил к году условно мужчину, который под предлогом ухода на СВО похитил у женщины с сайта знакомств 170 тысяч рублей, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.

Из них следует, что женщина познакомилась с мужчиной в популярном приложении для знакомств, после чего он начал активно начал ухаживать: дарить цветы, покупать игрушки ее ребенку. Однако уже через несколько недель мужчина начал жаловаться на жизненные обстоятельства, следует из документа.

Сначала он сообщил, что уехал в другой город на похороны матери, а вернувшись, заявил, что подрался в кафе и ему грозит уголовное дело. Кроме того, позже мужчина рассказал женщине легенду о том, что он отправляется на СВО и попросил в долг денег. Поверив, женщина перевела ему в общей сложности 170 тысяч рублей, однако после этого мужчина перестал отвечать на звонки, а затем сообщил, что ранен и находится в госпитале, говорится в документах.

Разоблачили его случайно — общая знакомая увидела мужчину здоровым в местной компании, где он работал заточником. Женщина, поняв, что стала жертвой мошенничества, обратилась в полицию.

В ходе следствия выяснилось, что о смерти матери мужчина солгал, как и о возбуждении в отношении него уголовного дела. Из документов также следует, что все деньги мужчина потратил на личные нужды.