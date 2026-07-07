Рейтинг@Mail.ru
В ГД прокомментировали причастность Британии к атаке на музей в Севастополе - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 07.07.2026
В ГД прокомментировали причастность Британии к атаке на музей в Севастополе

Белик связал участие Лондона в ударе по музею в Севастополе с исторической болью

© Фото : Музей обороны СевастополяПоследствия пожара в музее обороны Севастополя, возникшего в результате атаки ВСУ
Последствия пожара в музее обороны Севастополя, возникшего в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Музей обороны Севастополя
Последствия пожара в музее обороны Севастополя, возникшего в результате атаки ВСУ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что причастность Британии к атаке ВСУ на панораму Музея обороны Севастополя неудивительна.
  • По его мнению, панорама не могла быть приоритетной военной целью для ВСУ, а атака была рассчитана на общественное мнение.
  • Депутат заявил, что замысел дестабилизировать российское общество провалился, и панораму восстановят.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Причастность британских спецслужб к атаке ВСУ на панораму Музея обороны Севастополя неудивительна, так как отраженные на полотне события времен Крымской войны являются для Великобритании исторической болью, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
В понедельник в пресс-бюро СВР России сообщили, что удар по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и британских спецслужб.
Музей-панорама Оборона Севастополя после пожара в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
В СВР рассказали, для чего Лондон спланировал удар по музею в Севастополе
6 июля, 12:55
"Музей панорамы Севастополя - это историческая боль Британии, которая понесла огромные потери в Крымской войне и до сих пор вспоминает Севастополь как символ нерушимой стойкости русского солдата", - сказал представляющий в Госдуме Севастополь Белик.
Он считает, что панорама не может являться для ВСУ приоритетной военной целью.
"Это была именно спланированная диверсия, рассчитанная на общественное мнение. И причастность британских спецслужб неудивительна. По замыслу авторов операции взрыв в панораме должен был дестабилизировать российское общество. Но замыслы британских спецслужб и украинских исполнителей пошли крахом. Панораму мы отстроим и восстановим", - отметил депутат.
Удар беспилотником по музею обороны Севастополя был нанесен 10 июля, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Уцелела десятая часть от изначальной площади полотна. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Британия управляет Украиной для совершения терактов, заявила Захарова
6 июля, 13:11
 
СевастопольВеликобританияРоссияДмитрий БеликВооруженные силы УкраиныГосдума РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала