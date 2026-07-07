В ГД прокомментировали причастность Британии к атаке на музей в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что причастность Британии к атаке ВСУ на панораму Музея обороны Севастополя неудивительна.

По его мнению, панорама не могла быть приоритетной военной целью для ВСУ, а атака была рассчитана на общественное мнение.

Депутат заявил, что замысел дестабилизировать российское общество провалился, и панораму восстановят.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Причастность британских спецслужб к атаке ВСУ на панораму Музея обороны Севастополя неудивительна, так как отраженные на полотне события времен Крымской войны являются для Великобритании исторической болью, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

В понедельник в пресс-бюро СВР России сообщили, что удар по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и британских спецслужб.

"Музей панорамы Севастополя - это историческая боль Британии, которая понесла огромные потери в Крымской войне и до сих пор вспоминает Севастополь как символ нерушимой стойкости русского солдата", - сказал представляющий в Госдуме Севастополь Белик.

Он считает, что панорама не может являться для ВСУ приоритетной военной целью.

"Это была именно спланированная диверсия, рассчитанная на общественное мнение. И причастность британских спецслужб неудивительна. По замыслу авторов операции взрыв в панораме должен был дестабилизировать российское общество. Но замыслы британских спецслужб и украинских исполнителей пошли крахом. Панораму мы отстроим и восстановим", - отметил депутат.