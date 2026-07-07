Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что причастность Британии к атаке ВСУ на панораму Музея обороны Севастополя неудивительна.
- По его мнению, панорама не могла быть приоритетной военной целью для ВСУ, а атака была рассчитана на общественное мнение.
- Депутат заявил, что замысел дестабилизировать российское общество провалился, и панораму восстановят.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Причастность британских спецслужб к атаке ВСУ на панораму Музея обороны Севастополя неудивительна, так как отраженные на полотне события времен Крымской войны являются для Великобритании исторической болью, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Музей панорамы Севастополя - это историческая боль Британии, которая понесла огромные потери в Крымской войне и до сих пор вспоминает Севастополь как символ нерушимой стойкости русского солдата", - сказал представляющий в Госдуме Севастополь Белик.
Он считает, что панорама не может являться для ВСУ приоритетной военной целью.
"Это была именно спланированная диверсия, рассчитанная на общественное мнение. И причастность британских спецслужб неудивительна. По замыслу авторов операции взрыв в панораме должен был дестабилизировать российское общество. Но замыслы британских спецслужб и украинских исполнителей пошли крахом. Панораму мы отстроим и восстановим", - отметил депутат.
Удар беспилотником по музею обороны Севастополя был нанесен 10 июля, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Уцелела десятая часть от изначальной площади полотна. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.