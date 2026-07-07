Мошенники убедили жителя Сочи ударить себя ножом

СОЧИ, 7 июл - РИА Новости. Мошенники, жертвой которых стал 19-летний житель Сочи, взломали в его квартире сейф, ничего ценного не нашли, после чего заставили парня инсценировать нападение – с ножевыми ранами пострадавший оказался в реанимации, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.