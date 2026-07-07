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Мошенники убедили жителя Сочи ударить себя ножом - РИА Новости, 07.07.2026
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16:29 07.07.2026
Мошенники убедили жителя Сочи ударить себя ножом

Мошенники убедили 19-летнего жителя Сочи ударить себя ножом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сочи мошенники заставили 19-летнего парня инсценировать нападение на себя после того, как взломали сейф в его квартире и не нашли ничего ценного.
  • 10 дней молодой человек был под влиянием лжесотрудников ФСБ, которые выманили его из квартиры, и в это время преступник проник в жилище и устроил погром.
  • После обращения отца пострадавшего в полицию в Нижневартовске задержали 18-летнего подозреваемого и доставили в Сочи, возбуждено уголовное дело о краже.
СОЧИ, 7 июл - РИА Новости. Мошенники, жертвой которых стал 19-летний житель Сочи, взломали в его квартире сейф, ничего ценного не нашли, после чего заставили парня инсценировать нападение – с ножевыми ранами пострадавший оказался в реанимации, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.
По данным полиции, 19-летний парень "10 дней был марионеткой лжесотрудников ФСБ".
"Его запугали и выманили из квартиры. Когда он отсутствовал, в дом беспрепятственно проник преступник, взломал сейф болгаркой и устроил погром. Когда ничего не нашли, жертву заставили инсценировать нападение на себя. Под влиянием аферистов потерпевший нанес себе несколько ножевых ранений, после чего был экстренно доставлен в реанимацию", - говорится в канале главка на платформе "Макс".
В полицию обратился отец юноши, после чего в Нижневартовске задержали 18-летнего подозреваемого и доставили в Сочи. Возбуждено уголовное дело о краже.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайНижневартовскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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