Певицу Монеточку* заочно приговорили к году колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) признана виновной по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Суд заочно приговорил ее к одному году лишения свободы, и она объявлена в международный розыск.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Суд заочно приговорил певицу Монеточку* к году лишения свободы по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщила прокуратура Москвы.

« "Мировой суд вынес заочный приговор в отношении 28-летней Елизаветы Гырдымовой*. Она признана виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)... С учетом позиции государственного обвинителя Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил Гырдымову* к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".

Уточняется, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимой, которая находится в розыске. Гырдымовой* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратурой установлено, что Гырдымова* дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжила распространение материалов в соцсети без соответствующей маркировки.

Кроме того, суд лишил Гырдымову* права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на три года.