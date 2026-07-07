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Певицу Монеточку* заочно приговорили к году колонии - РИА Новости, 07.07.2026
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16:12 07.07.2026 (обновлено: 16:34 07.07.2026)
Певицу Монеточку* заочно приговорили к году колонии

Певице Монеточке заочно дали год колонии за уклонение от обязанностей иноагента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Монеточка*
Певица Монеточка* - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Певица Монеточка*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) признана виновной по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
  • Суд заочно приговорил ее к одному году лишения свободы, и она объявлена в международный розыск.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Суд заочно приговорил певицу Монеточку* к году лишения свободы по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщила прокуратура Москвы.
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"Мировой суд вынес заочный приговор в отношении 28-летней Елизаветы Гырдымовой*. Она признана виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)... С учетом позиции государственного обвинителя Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил Гырдымову* к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".

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Уточняется, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимой, которая находится в розыске. Гырдымовой* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Прокуратурой установлено, что Гырдымова* дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжила распространение материалов в соцсети без соответствующей маркировки.
Кроме того, суд лишил Гырдымову* права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на три года.
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