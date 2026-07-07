В Венгрии могут вынести на референдум вопрос о возвращении к монархии

Второй вопрос касается предложения сделать годовщину парламентских выборов, на которых победила партия "Тиса", 12 апреля "днем демократии".

Ранее глава фракции "Фидес" Гергей Гуйяш назвал проект поправки концом конституционной демократии и началом автократии в Венгрии. Бывший президент Венгрии Янош Адер заявил, что действия Мадьяра, который хочет сместить с должности Шуйока путем изменения конституции, ведут Венгрию к "холодной гражданской войне" и "оруэлловскому миру".