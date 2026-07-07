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В Венгрии могут вынести на референдум вопрос о возвращении к монархии - РИА Новости, 07.07.2026
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17:18 07.07.2026
В Венгрии могут вынести на референдум вопрос о возвращении к монархии

Index: в Венгрии могут вынести на референдум вопрос о возвращении к монархии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на здание парламента в Будапеште
Вид на здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на здание парламента в Будапеште. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная избирательная комиссия Венгрии обсудит инициативу вынесения на референдум вопроса о возвращении монархического строя в стране.
  • На референдуме также может быть рассмотрен вопрос о провозглашении 12 апреля "днем демократии" в связи с годовщиной победы партии "Тиса" на парламентских выборах.
БУДАПЕШТ, 7 июл - РИА Новости. Национальная избирательная комиссия Венгрии обсудит инициативу вынесения на референдум вопроса о возвращении монархического строя в стране на фоне предложенной премьер-министром Петером Мадьяром поправки об изменении конституции, сообщил портал Index со ссылкой на комиссию.
"Согласно заявлению комиссии, ее председатель Роберт Шашвари назначил на 20 июля заседание, на котором, помимо прочего, будут рассмотрены инициативы национального референдума. Два частных лица предложили вопросы для референдума, один из которых звучит так: "По поводу поправки к конституции, согласны ли вы с преобразованием Венгрии в королевство (конституционную монархию)?", - говорится в сообщении.
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Второй вопрос касается предложения сделать годовщину парламентских выборов, на которых победила партия "Тиса", 12 апреля "днем демократии".
В субботу Мадьяр внес в Государственное собрание Венгрии проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает, в числе прочего, отстранение от должности президента Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.
Ранее глава фракции "Фидес" Гергей Гуйяш назвал проект поправки концом конституционной демократии и началом автократии в Венгрии. Бывший президент Венгрии Янош Адер заявил, что действия Мадьяра, который хочет сместить с должности Шуйока путем изменения конституции, ведут Венгрию к "холодной гражданской войне" и "оруэлловскому миру".
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