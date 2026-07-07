Санду назначила Осмокеску и.о. премьера Молдавии

"Президент Республики Молдова Майя Санду подписала указ о назначении Евгения Осмокеску временным премьер-министром", - говорится в сообщении , опубликованном на сайте администрации президента.

Поясняется, с 8 июля он возглавит кабинет министров и будет руководить правительством до формирования нового состава.