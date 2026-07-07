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Санду назначила Осмокеску и.о. премьера Молдавии - РИА Новости, 07.07.2026
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15:28 07.07.2026
Санду назначила Осмокеску и.о. премьера Молдавии

Президент Молдавии подписала указ о назначении министра экономики и. о. премьера

© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Майя Санду подписала указ о назначении Евгения Осмокеску исполняющим обязанности премьер-министра.
  • С 8 июля Евгений Осмокеску возглавит кабинет министров и будет руководить правительством до формирования нового состава.
КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении министра экономики Евгения Осмокеску исполняющим обязанности премьер-министра, сообщает пресс-служба главы государства.
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"Президент Республики Молдова Майя Санду подписала указ о назначении Евгения Осмокеску временным премьер-министром", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.

Поясняется, с 8 июля он возглавит кабинет министров и будет руководить правительством до формирования нового состава.
Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Александру Мунтяну подал в отставку. Инициировавшая нынешние консультации президент Молдавии Майя Санду ранее признала трудности переходного периода, заявив, что процесс реформ идет тяжело и она "ожидала более сильного участия" со стороны уходящего правительства.
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Премьер Молдавии объявил об уходе в отставку
3 июля, 09:56
 
В миреМолдавияМайя Санду
 
 
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