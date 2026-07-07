Санду назначила Осмокеску и.о. премьера Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Майя Санду подписала указ о назначении Евгения Осмокеску исполняющим обязанности премьер-министра.
- С 8 июля Евгений Осмокеску возглавит кабинет министров и будет руководить правительством до формирования нового состава.
КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении министра экономики Евгения Осмокеску исполняющим обязанности премьер-министра, сообщает пресс-служба главы государства.
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"Президент Республики Молдова Майя Санду подписала указ о назначении Евгения Осмокеску временным премьер-министром", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.
Поясняется, с 8 июля он возглавит кабинет министров и будет руководить правительством до формирования нового состава.
Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Александру Мунтяну подал в отставку. Инициировавшая нынешние консультации президент Молдавии Майя Санду ранее признала трудности переходного периода, заявив, что процесс реформ идет тяжело и она "ожидала более сильного участия" со стороны уходящего правительства.
Премьер Молдавии объявил об уходе в отставку
3 июля, 09:56