Мамиашвили прокомментировал решение МОК снять санкции с россиян

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов является шагом к самостоятельности организации.

"Действие, которое приняло руководство Международного олимпийского комитета, максимально привлекательно для большинства населения земного шара. Теперь открыто оказать какое-то давление на МОК будет очень сложно. Потому что МОК занял жесткую позицию следования хартии", - добавил он.