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Мамиашвили прокомментировал решение МОК снять санкции с россиян - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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19:24 07.07.2026
Мамиашвили прокомментировал решение МОК снять санкции с россиян

Мамиашвили назвал снятие санкций с россиян шагом МОК к самостоятельности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Председатель ФСБР Михаил Мамиашвили назвал решение МОК серьезным шагом к самостоятельности организации.
  • Мамиашвили считает, что теперь оказать давление на МОК будет сложно, так как организация заняла жесткую позицию следования хартии.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов является шагом к самостоятельности организации.
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"До этого было заявление нашего министра спорта и главы национального олимпийского комитета, который сразу высказал свою позицию о приоритетах. Одним из основных вопросов он видел возвращение наших спортсменов. Сейчас можно поздравить не только российскую и белорусскую спортивную семью, но и МОК. Это серьезнейший шаг к тому, чтобы снова обрести максимальную самостоятельность", - сказал Мамиашвили.
"Действие, которое приняло руководство Международного олимпийского комитета, максимально привлекательно для большинства населения земного шара. Теперь открыто оказать какое-то давление на МОК будет очень сложно. Потому что МОК занял жесткую позицию следования хартии", - добавил он.
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СпортМихаил МамиашвилиМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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