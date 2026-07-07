Мамиашвили прокомментировал решение МОК снять санкции с россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Председатель ФСБР Михаил Мамиашвили назвал решение МОК серьезным шагом к самостоятельности организации.
- Мамиашвили считает, что теперь оказать давление на МОК будет сложно, так как организация заняла жесткую позицию следования хартии.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов является шагом к самостоятельности организации.
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"До этого было заявление нашего министра спорта и главы национального олимпийского комитета, который сразу высказал свою позицию о приоритетах. Одним из основных вопросов он видел возвращение наших спортсменов. Сейчас можно поздравить не только российскую и белорусскую спортивную семью, но и МОК. Это серьезнейший шаг к тому, чтобы снова обрести максимальную самостоятельность", - сказал Мамиашвили.
"Действие, которое приняло руководство Международного олимпийского комитета, максимально привлекательно для большинства населения земного шара. Теперь открыто оказать какое-то давление на МОК будет очень сложно. Потому что МОК занял жесткую позицию следования хартии", - добавил он.