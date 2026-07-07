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У ЕС нет проектов по урегулированию конфликта на Украине, заявил Мирошник - РИА Новости, 07.07.2026
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00:10 07.07.2026
У ЕС нет проектов по урегулированию конфликта на Украине, заявил Мирошник

Мирошник: у ЕС нет проектов по урегулированию конфликта, только ультиматумы

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что у Евросоюза нет проектов по урегулированию конфликта на Украине.
  • По его словам, у ЕС существует только набор ультиматумов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. У Евросоюза вообще нет проектов по урегулированию конфликта на Украине, а есть только набор ультиматумов, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
В разговоре с "Известиями" он отметил, что проектов урегулирования конфликта от ЕС не существует в принципе.
"Существует только набор ультиматумов, один радикальнее другого", - подчеркнул Мирошник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также ранее заявил, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине.
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