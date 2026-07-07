У ЕС нет проектов по урегулированию конфликта на Украине, заявил Мирошник

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. У Евросоюза вообще нет проектов по урегулированию конфликта на Украине, а есть только набор ультиматумов, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также ранее заявил, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине.