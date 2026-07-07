Минпросвещения подтвердило отмену домашних заданий для первых классов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
- Это установлено пунктом 24 порядка организации и осуществления образовательной деятельности, утвержденным приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 года №115.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"В первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обучение без домашних заданий в первом классе было установлено пунктом 24 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 года №115.
Ранее, согласно "Методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций", домашняя работа допускалась, но вводить ее следовало постепенно, а на выполнение не должно было уходить более часа.