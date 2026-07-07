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Минпросвещения подтвердило отмену домашних заданий для первых классов - РИА Новости, 07.07.2026
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10:19 07.07.2026 (обновлено: 15:49 07.07.2026)
Минпросвещения подтвердило отмену домашних заданий для первых классов

Минпросвещения: в первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПервоклассники сидят за партой в классе
Первоклассники сидят за партой в классе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Первоклассники сидят за партой в классе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
  • Это установлено пунктом 24 порядка организации и осуществления образовательной деятельности, утвержденным приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 года №115.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"В первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обучение без домашних заданий в первом классе было установлено пунктом 24 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 года №115.
Ранее, согласно "Методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций", домашняя работа допускалась, но вводить ее следовало постепенно, а на выполнение не должно было уходить более часа.
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