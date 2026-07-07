Минпросвещения подтвердило отмену домашних заданий для первых классов

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий", - говорится в сообщении.

Ранее, согласно "Методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций", домашняя работа допускалась, но вводить ее следовало постепенно, а на выполнение не должно было уходить более часа.