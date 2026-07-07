Минобрнауки определило минимальный уровень знания истории для студентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобрнауки РФ разработало перечень исторических событий и фактов, которые должны знать все студенты российских вузов.
- В основу проекта программы исторического минимума легли Концепция преподавания истории, единый вузовский учебник «История России», базовый учебно-методический комплекс и методические рекомендации для преподавателей.
- Цель исторического минимума — воспитание у студенчества уважительного отношения к Отечеству, формирование осознанной гражданской позиции и патриотизма.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ разработало перечень исторических событий и фактов, которые должны знать все студенты российских вузов, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Совместно с Российским историческим обществом в настоящее время подготовлен проект программы исторического минимума для студентов неисторических специальностей. В проект программы включены важнейшие исторические процессы, факты, события и ключевые персоналии, которые определили направление и специфику исторического развития России с древнейших времен до нашего времени", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в основу проекта программы легли Концепция преподавания истории для неисторических специальностей, разработанная ведущими историками России, единый вузовский учебник "История России", базовый учебно-методический комплекс дисциплины "История России", а также методические рекомендации для научно-педагогических работников, преподающих эту дисциплину.
"Исторический минимум может быть использован как основа для итогового испытания по дисциплине "История России", - следует из сообщения.
В ведомстве пояснили, что содержание исторического минимума направлено на воспитание у студенчества уважительного отношения к Отечеству, формирование осознанной гражданской позиции и патриотизма, бережного отношения к историко-культурному наследию России.
Сроки направления программы в российские университеты проходят сейчас обсуждение.