Минобрнауки определило минимальный уровень знания истории для студентов

Студенты во время лекции. Архивное фото

Студенты во время лекции

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Краткий пересказ от РИА ИИ Минобрнауки РФ разработало перечень исторических событий и фактов, которые должны знать все студенты российских вузов.

В основу проекта программы исторического минимума легли Концепция преподавания истории, единый вузовский учебник «История России», базовый учебно-методический комплекс и методические рекомендации для преподавателей.

Цель исторического минимума — воспитание у студенчества уважительного отношения к Отечеству, формирование осознанной гражданской позиции и патриотизма.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ разработало перечень исторических событий и фактов, которые должны знать все студенты российских вузов, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Совместно с Российским историческим обществом в настоящее время подготовлен проект программы исторического минимума для студентов неисторических специальностей. В проект программы включены важнейшие исторические процессы, факты, события и ключевые персоналии, которые определили направление и специфику исторического развития России с древнейших времен до нашего времени", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в основу проекта программы легли Концепция преподавания истории для неисторических специальностей, разработанная ведущими историками России, единый вузовский учебник "История России", базовый учебно-методический комплекс дисциплины "История России", а также методические рекомендации для научно-педагогических работников, преподающих эту дисциплину.

"Исторический минимум может быть использован как основа для итогового испытания по дисциплине "История России", - следует из сообщения.

В ведомстве пояснили, что содержание исторического минимума направлено на воспитание у студенчества уважительного отношения к Отечеству, формирование осознанной гражданской позиции и патриотизма, бережного отношения к историко-культурному наследию России.