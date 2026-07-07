Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказал мнение, что безвозвратные потери ВСУ могут превышать 2 миллиона человек.

Под безвозвратными потерями понимаются не только убитые, но и инвалиды, пропавшие без вести и пленные.

По словам Алаудинова, потери ВСУ перешагнули цифру в 2 миллиона человек несколько месяцев назад.

КУРСК, 7 июл — РИА Новости. Безвозвратные потери ВСУ, которые включают не только убитых, но также пленных и инвалидов, могут превышать два миллиона человек, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил, что сотни тысяч тел военнослужащих ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и курском приграничье.

"Мы давно уже фиксировали, что украинские формирования перешагнули в своих потерях цифру в 2 миллиона человек. Это безвозвратные потери", — сообщил Алаудинов.

Под безвозвратными потерями в военной терминологии понимаются не только убитые и умершие от ран и болезней, а также военные, которые не могут быть возвращены в строй, в том числе инвалиды и пропавшие без вести.

Алаудинов пояснил агентству, что цифру в два миллиона человек ВСУ в своих потерях перешагнули еще несколько месяцев назад.