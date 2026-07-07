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Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в два миллиона человек - РИА Новости, 07.07.2026
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04:52 07.07.2026 (обновлено: 06:24 07.07.2026)
Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в два миллиона человек

Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ могут превышать 2 миллиона человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенерал-лейтенант Апти Алаудинов
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказал мнение, что безвозвратные потери ВСУ могут превышать 2 миллиона человек.
  • Под безвозвратными потерями понимаются не только убитые, но и инвалиды, пропавшие без вести и пленные.
  • По словам Алаудинова, потери ВСУ перешагнули цифру в 2 миллиона человек несколько месяцев назад.
КУРСК, 7 июл — РИА Новости. Безвозвратные потери ВСУ, которые включают не только убитых, но также пленных и инвалидов, могут превышать два миллиона человек, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявил, что сотни тысяч тел военнослужащих ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и курском приграничье.
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"Мы давно уже фиксировали, что украинские формирования перешагнули в своих потерях цифру в 2 миллиона человек. Это безвозвратные потери", — сообщил Алаудинов.
Под безвозвратными потерями в военной терминологии понимаются не только убитые и умершие от ран и болезней, а также военные, которые не могут быть возвращены в строй, в том числе инвалиды и пропавшие без вести.
Алаудинов пояснил агентству, что цифру в два миллиона человек ВСУ в своих потерях перешагнули еще несколько месяцев назад.
Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2026 года заявил, что численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тысяч. При этом, по его словам, принудительная мобилизация не покрывает этих потерь.
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