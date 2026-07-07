Мамиашвили заявил о планах провести ЧМ по борьбе в Красноярске в 2029 году

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Председатель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил РИА Новости о намерении провести в 2029 году в Красноярске чемпионат мира, по его словам, переговоры об этом уже ведутся с руководством Объединенного мира борьбы (UWW).

"Вопрос о проведении чемпионата мира по спортивной борьбе в Красноярске нами уже детально прорабатывается, мы находимся в диалоге с руководством Объединенного мира борьбы. Думаю, что это будет следующий логичный шаг после решения, которое сегодня принял Международный олимпийский комитет. Речь идет об организации в Красноярске чемпионата мира в 2029 году", - сказал Мамиашвили.