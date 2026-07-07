Мамиашвили заявил о планах провести ЧМ по борьбе в Красноярске в 2029 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель ФСБР Михаил Мамиашвили сообщил о намерении провести в 2029 году в Красноярске чемпионат мира по спортивной борьбе.
- Переговоры о проведении чемпионата мира ведутся с руководством Объединенного мира борьбы (UWW).
- МОК снял санкции с российских спортсменов, но заявил, что не будет организовывать в России соревнования под своей эгидой.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Председатель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил РИА Новости о намерении провести в 2029 году в Красноярске чемпионат мира, по его словам, переговоры об этом уже ведутся с руководством Объединенного мира борьбы (UWW).
МОК во вторник снял санкции с российских спортсменов, но заявил, что не будет организовывать в России соревнования под своей эгидой. При этом в организации подчеркнули, что решение о проведении мероприятий и спортивных соревнований в России, приглашении российских чиновников, а также о разрешении демонстрации российской символики принимается каждой международной федерацией отдельно. Чемпионат мира должен был пройти в Красноярске в 2022 году, но позднее был перенесен в Белград. UWW в мае сообщил о допуске россиян к международным соревнованиям без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.
"Вопрос о проведении чемпионата мира по спортивной борьбе в Красноярске нами уже детально прорабатывается, мы находимся в диалоге с руководством Объединенного мира борьбы. Думаю, что это будет следующий логичный шаг после решения, которое сегодня принял Международный олимпийский комитет. Речь идет об организации в Красноярске чемпионата мира в 2029 году", - сказал Мамиашвили.
"У нас уже разработан целый комплекс международных мероприятий, которые мы планируем провести в нашей стране в ближайшее время", - подчеркнул собеседник агентства.