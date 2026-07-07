В Малайзии футболист умер во время матча от удара молнии

По информации издания, инцидент произошел в воскресенье в штате Малакка. Примерно через 10 минут после начала встречи между командами "Индиан Ветеран" и "Танджунг Миньяк" начался моросящий дождь, после чего раздался сильный раскат грома. Очевидцы увидели, что в этот момент футболист по имени Р. Танеш и еще два человека рухнули на поле.