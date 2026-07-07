В Малайзии футболист умер во время матча от удара молнии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Малайзии во время товарищеского матча от удара молнии умер 28-летний футболист.
- Инцидент произошел в штате Малакка примерно через 10 минут после начала встречи между командами "Индиан Ветеран" и "Танджунг Миньяк".
- Федерация футбола Малайзии выразила соболезнования и запросила полный отчет об инциденте.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Малайзии во время товарищеского матча скончался 28-летний футболист после удара молнии, сообщает издание Astro Awani.
По информации издания, инцидент произошел в воскресенье в штате Малакка. Примерно через 10 минут после начала встречи между командами "Индиан Ветеран" и "Танджунг Миньяк" начался моросящий дождь, после чего раздался сильный раскат грома. Очевидцы увидели, что в этот момент футболист по имени Р. Танеш и еще два человека рухнули на поле.
Игрока доставили в больницу города Алор-Гаджа в бессознательном состоянии, где врачи констатировали его смерть. Арбитр матча получил травмы и был госпитализирован, еще один пострадавший от медицинской помощи отказался. По данным полиции, на теле погибшего обнаружены характерные следы термического воздействия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, полиция квалифицировала произошедшее как внезапную смерть без признаков преступления.
Федерация футбола Малайзии (FAM) выразила соболезнования в связи с инцидентом и запросила полный отчет об инциденте от местной футбольной ассоциации.
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