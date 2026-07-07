Рейтинг@Mail.ru
В Малайзии футболист умер во время матча от удара молнии - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:20 07.07.2026 (обновлено: 17:26 07.07.2026)
В Малайзии футболист умер во время матча от удара молнии

В Малайзии 28-летний футболист погиб во время матча после удара молнии

© РИА Новости / Руслан КривобокМолния
Молния - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Молния. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Малайзии во время товарищеского матча от удара молнии умер 28-летний футболист.
  • Инцидент произошел в штате Малакка примерно через 10 минут после начала встречи между командами "Индиан Ветеран" и "Танджунг Миньяк".
  • Федерация футбола Малайзии выразила соболезнования и запросила полный отчет об инциденте.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Малайзии во время товарищеского матча скончался 28-летний футболист после удара молнии, сообщает издание Astro Awani.
По информации издания, инцидент произошел в воскресенье в штате Малакка. Примерно через 10 минут после начала встречи между командами "Индиан Ветеран" и "Танджунг Миньяк" начался моросящий дождь, после чего раздался сильный раскат грома. Очевидцы увидели, что в этот момент футболист по имени Р. Танеш и еще два человека рухнули на поле.
Игрока доставили в больницу города Алор-Гаджа в бессознательном состоянии, где врачи констатировали его смерть. Арбитр матча получил травмы и был госпитализирован, еще один пострадавший от медицинской помощи отказался. По данным полиции, на теле погибшего обнаружены характерные следы термического воздействия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, полиция квалифицировала произошедшее как внезапную смерть без признаков преступления.
Федерация футбола Малайзии (FAM) выразила соболезнования в связи с инцидентом и запросила полный отчет об инциденте от местной футбольной ассоциации.
Гроза - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В ЮАР молния ударила в участников фестиваля
4 января, 19:07
 
ФутболМалайзияВ мире
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Египет
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Швейцария
    Колумбия
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Я. Штруфф
    776
    563
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Оже-Альяссим
    Н. Джокович
    66376
    73667
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала