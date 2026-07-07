Ликсутов: около 1 тысячи студентов колледжей получили дипломы в ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" прошли торжественные церемонии вручения дипломов выпускникам столичных колледжей, документы получили около 1 тысячи учащихся, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что мероприятия состоялись на площадках ОЭЗ "Руднево" и "Печатники". Ликсутов подчеркнул, что столица уделяет особое внимание подготовке кадров для высокоточных промышленных отраслей по поручению московского градоначальника Сергея Собянина.

"На площадках ОЭЗ Москвы уже открыты три центра практической подготовки, где студенты получают навыки в условиях, максимально приближенных к реальному производству", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Заммэра подчеркнул, что в этом году на территории ОЭЗ впервые прошли торжественные церемонии вручения дипломов.

Так, на площадке "Руднево" дипломы были вручены около 560 студентам политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова, уточнили в пресс-службе. Выпускники обучились профессиям операторов и наладчиков станков с программным управлением, технологов машиностроения, сварщиков, специалистов в области информационной безопасности.

На площадке "Печатники", в центре практической подготовки для машиностроения, вручены 437 дипломов выпускникам Московского государственного образовательного комплекса. Здесь выпускники получили профессии таких специальностей, как аддитивные технологии, операторы станков с числовым программным управлением, токари и фрезеровщики.

Студенты проходили практику в компаниях особой экономической зоны. Часть из них получили предложения о работе в компаниях-производителях медизделий, литий-ионных аккумуляторов, дисплеев и интерактивного оборудования.

Кроме того, Московский государственный образовательный комплекс ведет целевую подготовку 62 специалистов по монтажу электронных приборов и технологии машиностроения для одного из резидентов ОЭЗ.

В конце торжества прошла акция с капсулой времени – подарком выпускникам от ОЭЗ Москвы. Внутри нее находятся напутствия и пожелания будущим первокурсникам от тех, кто окончил колледжи в 2026 году. Капсулу поместили в демозону на площадке "Печатники", вскроют ее первого сентября.

ОЭЗ "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект перешел из разряда стартовых площадок для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности.

На данный момент на десяти площадках ОЭЗ общей площадью 430 гектаров работает свыше 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ и робототехнику. Благодаря городским решениям компании получают льготы и создают современные рабочие места.

Это вносит вклад в развитие нацпроекта "Кадры".