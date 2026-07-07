Лесопарк планируют открыть в подмосковном Дедовске в сентябре

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В сентябре текущего года в подмосковном Дедовске планируется открыть лесопарк "Массовка" площадью 42 гектара, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Благоустройство территории осуществляется в рамках губернаторской программы "Парки в лесу", которая реализуется по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ. Там уже завершили очистку территории от сухостоя и поваленных деревьев, сейчас ведется прокладка инженерных сетей для обеспечения будущего лесопарка всеми необходимыми коммуникациями.

"Мы создадим здесь современную инфраструктуру для отдыха и спортивных тренировок. Сделаем пешеходные дорожки и лыжный маршрут, площадки для волейбола и настольного тенниса, зону для воркаута и пункт проката спортивного инвентаря. Также здесь появятся смотровая площадка, кафе, кинологический маршрут для прогулок с собаками. А для ребятишек предусмотрим игровую площадку. Самое важное — это безопасность. Для этого мы установим современные системы освещения, пост охраны, а по всему периметру заработают камеры, подключенные к системе “Безопасный регион”", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Глава региона указал, что видеонаблюдение является обязательным стандартом для каждого парка в Подмосковье. Ведь зимой, когда рано темнеет, без него не обойтись.

"Хорошо, когда дети вечером могут спокойно прийти в парк побегать и поиграть, но еще лучше, когда у родителей есть четкое понимание того, что территория находится под надежным контролем", — добавил Воробьев.

Помимо этого, для жителей предусмотрены парковка и несколько входов со стороны улиц Красный Октябрь, Колхозная и из деревни Черная.

"В лесопарке мы создадим дорожно-тропиночную сеть протяженностью более четырех километров, а также лыжню длиной 1,2 километра. При их прокладке мы максимально сохранили флору и фауну, стараясь обходить как можно больше деревьев. Мы также очистили местность от валежника и убрали всю неликвидную древесину. Установим современные малые архитектурные формы, лавочки, навесы, урны. Работы идут активно, мы планируем открыть этот лесопарк ко Дню города Дедовск в сентябре", — отметил директор МАУК "Дирекция парков" Дмитрий Семенов.

Ранее в муниципальном округе созданы еще два лесопарка: в 2023 году – "Шишкин лес" в Павловской Слободе (в этом году там проложат кинологический маршрут), а в 2025-м – "Соколиная гора" в Истре. Сейчас продолжается благоустройство лесопарка в деревне Лечищево, он откроется в августе.

В пресс-службе указали, что в округе продолжается комплексное развитие общественных пространств и туристического потенциала. Уже реализована современная сеть парков и площадей. В нее вошли Городской парк культуры, Торговая площадь в Истре, набережная реки Песочная и центральная часть Дедовска. Кроме лесопарков, открыт ряд других рекреационных зон – пляж на реке Истра и скверы в населенных пунктах.

В 2026-2027 годах запланировано благоустроить историческую часть города Истры (проект стал победителем Всероссийского конкурса), а также создать общественные пространства в ЖК "Малая Истра" и у молодежного центра "Мир". Параллельно ведется комплексное благоустройство дворовых территорий по всему округу, установка восьми детских игровых площадок.

"Я с семьей живу в Дедовске давно, и до этого парка от нашего дома буквально пять минут ходьбы. Конечно, планируем приходить сюда как можно чаще — и гулять с ребенком, и заниматься спортом. Я знаю, что здесь создают пространство, похожее на наш любимый парк "Шишкин лес" в Павловской Слободе. Мы часто туда ездим всей семьей и очень рады, что теперь и у нас, прямо под боком, появится такое же современное место, где можно и просто пройтись, и на лыжах зимой покататься", — сказал местный житель Сергей Долгих.