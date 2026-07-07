В МОК выразили мнение о продлении отстранения российских легкоатлетов

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в свете продления отстранения российских легкоатлетов заявила, что международные федерации остаются автономными и могут принимать свои решения.
В пятницу совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) оставил в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, несмотря на восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе. Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
«
"Мы хотим принять решение, которое усилило бы принципы нейтралитета. Это наша стратегия. Частью этого является то, что международные федерации остаются автономными и могут принимать свои решения. Это будет так и дальше", - заявила Ковентри на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном бойкоте федераций перед Олимпийскими играми 2028 года на фоне рекомендаций МОК о снятии санкций с россиян.