В МОК выразили мнение о продлении отстранения российских легкоатлетов

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"Мы хотим принять решение, которое усилило бы принципы нейтралитета. Это наша стратегия. Частью этого является то, что международные федерации остаются автономными и могут принимать свои решения. Это будет так и дальше", - заявила Ковентри на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном бойкоте федераций перед Олимпийскими играми 2028 года на фоне рекомендаций МОК о снятии санкций с россиян.