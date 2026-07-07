Россия в Анкоридже согласилась с предложениями США, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Анкоридже Россия согласилась с компромиссными предложениями США.
- Он считает неуместными иные интерпретации событий в Анкоридже.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Россия в Анкоридже согласилась с предложениями США, все иные интерпретации неуместны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"(В Анкоридже - ред.) нам были сделаны компромиссные предложения. Не сразу, подумав, но мы с ними согласились. А все иные интерпретации: что там было, чего там не было, я считаю, неуместны", - сказал Лавров на пресс-конференции.