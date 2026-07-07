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Россия в Анкоридже согласилась с предложениями США, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2026
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13:15 07.07.2026 (обновлено: 13:25 07.07.2026)
Россия в Анкоридже согласилась с предложениями США, заявил Лавров

Лавров: Россия в Анкоридже согласилась с предложениями США

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Анкоридже Россия согласилась с компромиссными предложениями США.
  • Он считает неуместными иные интерпретации событий в Анкоридже.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Россия в Анкоридже согласилась с предложениями США, все иные интерпретации неуместны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"(В Анкоридже - ред.) нам были сделаны компромиссные предложения. Не сразу, подумав, но мы с ними согласились. А все иные интерпретации: что там было, чего там не было, я считаю, неуместны", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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