Линия НАТО на милитаризацию закончится для нее поражением, заявил Лавров

АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Стремление НАТО милитаризироваться до предела когда-нибудь закончится поражением в этой гонке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда социальная сфера серьезно страдает, сокращаются пособия, когда гражданская экономика бежит из Европы в США, в том числе, где условия гораздо более благоприятные для бизнеса", - добавил министр.