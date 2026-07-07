Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что стремление НАТО к милитаризации до предела закончится поражением в этой гонке.
- Он отметил удручающее состояние европейской экономики и отток бизнеса из Европы в США.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Стремление НАТО милитаризироваться до предела когда-нибудь закончится поражением в этой гонке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Чем это закончится? Когда-то это наверняка закончится. Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством", - сказал Лавров журналистам.
Он отметил, что в Европе уже не могут скрыть удручающее состояние, в которое пришла европейская экономика, в том числе немецкая.
"Когда социальная сфера серьезно страдает, сокращаются пособия, когда гражданская экономика бежит из Европы в США, в том числе, где условия гораздо более благоприятные для бизнеса", - добавил министр.