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Линия НАТО на милитаризацию закончится для нее поражением, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2026
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13:14 07.07.2026 (обновлено: 13:18 07.07.2026)
Линия НАТО на милитаризацию закончится для нее поражением, заявил Лавров

Лавров: стремление НАТО милитаризироваться до предела закончится поражением

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что стремление НАТО к милитаризации до предела закончится поражением в этой гонке.
  • Он отметил удручающее состояние европейской экономики и отток бизнеса из Европы в США.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. Стремление НАТО милитаризироваться до предела когда-нибудь закончится поражением в этой гонке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Чем это закончится? Когда-то это наверняка закончится. Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством", - сказал Лавров журналистам.
Он отметил, что в Европе уже не могут скрыть удручающее состояние, в которое пришла европейская экономика, в том числе немецкая.
"Когда социальная сфера серьезно страдает, сокращаются пособия, когда гражданская экономика бежит из Европы в США, в том числе, где условия гораздо более благоприятные для бизнеса", - добавил министр.
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