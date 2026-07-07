В ООН уходят от ответа по спискам погибших в Буче, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ООН уходит от ответа по спискам погибших в Буче.
- Он сообщил, что задал вопрос о списках погибших в Буче генеральному секретарю ООН, но не получил ответа на официальный запрос.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. В ООН уходят от ответа по спискам погибших в Буче, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я задавал этот вопрос (о списках погибших в Буче - ред.) публично и лично генеральному секретарю ООН, он уходит в сторону, не отвечает на наш официальный запрос в управление верховного комиссара по правам человека ООН", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом.
Перед встречей в расширенном составе Лавров и Али Юсуф провели переговоры в формате "тет-а-тет". Позднее во вторник у Лаврова состоятся переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.
Эфиопия стала первой остановкой в африканском турне Лаврова, которое проходит на этой неделе. Последний раз министр посещал республику ровно четыре года назад - в июле 2022 года.