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В ООН уходят от ответа по спискам погибших в Буче, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2026
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13:01 07.07.2026 (обновлено: 13:13 07.07.2026)
В ООН уходят от ответа по спискам погибших в Буче, заявил Лавров

Лавров: в ООН уходят от ответа по спискам погибших в Буче

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ООН уходит от ответа по спискам погибших в Буче.
  • Он сообщил, что задал вопрос о списках погибших в Буче генеральному секретарю ООН, но не получил ответа на официальный запрос.
АДДИС-АБЕБА, 7 июл - РИА Новости. В ООН уходят от ответа по спискам погибших в Буче, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что Лавров 1 мая направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо по инсценировке в Буче, и Москва ждет четких ответов, а не отписок.
"Я задавал этот вопрос (о списках погибших в Буче - ред.) публично и лично генеральному секретарю ООН, он уходит в сторону, не отвечает на наш официальный запрос в управление верховного комиссара по правам человека ООН", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом.
Перед встречей в расширенном составе Лавров и Али Юсуф провели переговоры в формате "тет-а-тет". Позднее во вторник у Лаврова состоятся переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.
Эфиопия стала первой остановкой в африканском турне Лаврова, которое проходит на этой неделе. Последний раз министр посещал республику ровно четыре года назад - в июле 2022 года.
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