Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова . Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова

Лантратова рассказала об установлении судьбы военных, пропавших без вести

Краткий пересказ от РИА ИИ Аппарат российского омбудсмена совместно с Минобороны России в июне установил судьбу 91 военнослужащего, пропавшего без вести на СВО.

По 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Аппарат российского омбудсмена совместно с Минобороны РФ в июне установил судьбу 91 военнослужащего, пропавшего без вести на СВО, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Лантратова отметила, что ее аппарат подвел итог совместной работы с Минобороны России за июнь по розыску пропавших, обмену и поддержке семей участников СВО.

"Наш аппарат принял более 9,5 тысяч обращений по теме СВО. Совместно с Минобороны России удалось установить судьбу 91 военнослужащего, по 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документам", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Она добавила, что совместно с Минобороны России, спецслужбами и ФСИН было организовано три успешных обмена - на Родину вернулись 550 российских военнослужащих. Гуманитарная акция по возвращению мирных жителей в Россию и на Украину по формуле пять на пять позволила воссоединить три семьи, а благодаря возвращению граждан в формате семь на семь в Россию вернулись все жители Курской области.

"На сопровождении нашего аппарата УПЧ находятся 34 тысячи семей участников СВО, работаем над расширением патронажа и психологической поддержки", - добавила омбудсмен.