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Лантратова рассказала об установлении судьбы военных, пропавших без вести - РИА Новости, 07.07.2026
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17:29 07.07.2026 (обновлено: 18:10 07.07.2026)
Лантратова рассказала об установлении судьбы военных, пропавших без вести

Лантратова: в июне установили судьбу 91 военного пропавшего без вести на СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аппарат российского омбудсмена совместно с Минобороны России в июне установил судьбу 91 военнослужащего, пропавшего без вести на СВО.
  • По 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Аппарат российского омбудсмена совместно с Минобороны РФ в июне установил судьбу 91 военнослужащего, пропавшего без вести на СВО, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Лантратова отметила, что ее аппарат подвел итог совместной работы с Минобороны России за июнь по розыску пропавших, обмену и поддержке семей участников СВО.
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"Наш аппарат принял более 9,5 тысяч обращений по теме СВО. Совместно с Минобороны России удалось установить судьбу 91 военнослужащего, по 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документам", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она добавила, что совместно с Минобороны России, спецслужбами и ФСИН было организовано три успешных обмена - на Родину вернулись 550 российских военнослужащих. Гуманитарная акция по возвращению мирных жителей в Россию и на Украину по формуле пять на пять позволила воссоединить три семьи, а благодаря возвращению граждан в формате семь на семь в Россию вернулись все жители Курской области.
"На сопровождении нашего аппарата УПЧ находятся 34 тысячи семей участников СВО, работаем над расширением патронажа и психологической поддержки", - добавила омбудсмен.
Лантратова также поблагодарила коллег, участвующих в гуманитарной работе, и уточнила, что держит вопросы обмена, розыска пропавших и поддержки семей участников СВО на постоянном контроле.
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