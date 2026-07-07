Лантратова помогла с организацией плановой операции для военнослужащего

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла военнослужащему пройти плановое лечение до завершения отпуска.

В сообщении она также поблагодарила, коллег из Минобороны России, руководство войсковой части и медиков военного госпиталя.