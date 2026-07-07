Лантратова помогла с организацией плановой операции для военнослужащего

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла военнослужащему пройти плановое лечение.
- Военнослужащего госпитализировали, прооперировали и теперь он проходит амбулаторное лечение в Белгородском военном госпитале.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла военнослужащему пройти плановое лечение до завершения отпуска.
Как рассказала омбудсмен, военнослужащий указал, что его отпуск заканчивается, а в военном госпитале в Подольске нет свободных мест.
"Мы отправили запрос по месту его службы, и ответ не заставил себя долго ждать. Из войсковой части нам сообщили, что военнослужащий уже госпитализирован, прооперирован и в настоящее время проходит амбулаторное лечение в Белгородском военном госпитале", - написала Лантратова в канале на платформе "Макс".
В сообщении она также поблагодарила, коллег из Минобороны России, руководство войсковой части и медиков военного госпиталя.