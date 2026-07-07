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Жителей Тувы, бросавших камни в дом при поиске пропавших девочек, задержали - РИА Новости, 07.07.2026
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22:46 07.07.2026
Жителей Тувы, бросавших камни в дом при поиске пропавших девочек, задержали

В Туве задержали лиц, закидавших камнями дом при поисках пропавших девочек

© РИА НовостиПоиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники полиции установили личности нескольких человек, подозреваемых в нападении с камнями на частный дом в Кызыле.
  • Одну из подозреваемых, 30-летнюю женщину, суд отправил под домашний арест, а двое мужчин 24 и 28 лет заключены под стражу.
  • Организатор стихийного сбора людей у дома оштрафован на 5 тысяч рублей за проведение незаконного публичного мероприятия.
КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности нескольких человек, подозреваемых в нападении с камнями на частный дом, в котором, по их мнению, могли быть две пропавшие 12-летние девочки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва.
Дети пропали 1 июля, выйдя из своих домов. Позже их телефоны нашли на берегу Енисея, а в 400 метрах – обувь одной из девочек. Пятого июля был найден тапок второй пропавшей. Местные СМИ сообщили, что родные девочек и жители Кызыла собрались у дома на улице Колхозной по наводке шаманки. По данным МВД, группа лиц бросала камни в дом, разбив окна.
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"Следователем МВД по Республике Тыва продолжается расследование уголовного дела… по факту противоправных действий, совершенных в ночь с 5 на 6 июля по улице Колхозной города Кызыла… сотрудниками полиции установлен ряд подозреваемых", - говорится в сообщении.
В момент ударов внутри дома находились взрослые и дети.
Уточняется, что одну из подозреваемых, 30-летнюю женщину, суд отправил под домашний арест, а двое мужчин 24 и 28 лет заключены под стражу и помещены в изолятор временного содержания. Кроме того, полиция выявила одного из организаторов стихийного сбора людей у дома. За проведение незаконного публичного мероприятия суд назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей.
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