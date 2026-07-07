Жителей Тувы, бросавших камни в дом при поиске пропавших девочек, задержали

КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности нескольких человек, подозреваемых в нападении с камнями на частный дом, в котором, по их мнению, могли быть две пропавшие 12-летние девочки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва.

Уточняется, что одну из подозреваемых, 30-летнюю женщину, суд отправил под домашний арест, а двое мужчин 24 и 28 лет заключены под стражу и помещены в изолятор временного содержания. Кроме того, полиция выявила одного из организаторов стихийного сбора людей у дома. За проведение незаконного публичного мероприятия суд назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей.