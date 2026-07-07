Юрист объяснил плюсы и минусы переоформления квартиры на близких

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожилые люди переоформляют жилье на родственников, чтобы упростить процесс наследования или защититься от мошенников.
- Среди плюсов переоформления жилья — упрощение наследования и возможность переложить бремя содержания жилья на родственников, но есть и минусы: риск потери жилья из-за долгов или мошенников у молодых родственников, а также утрата льгот пенсионеров по коммуналке.
- Эксперт советует старикам оставить недвижимость себе, написать завещание и при необходимости пройти психолого-психиатрическую экспертизу, а наследникам — заключать договоры ренты или пожизненного содержания с иждивением.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пожилые люди нередко переоформляют жилье на родственников, чтобы упростить наследство или защититься от мошенников. О плюсах и рисках агентству "Прайм" рассказал основатель юридической компании "Неделько и партнеры" Василий Неделько.
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"Нужно понимать, что человеческие отношения — вещь хрупкая. Сейчас у вас может быть любовь и полное взаимопонимание с детьми, но что будет через 5–10 лет? От любви до ненависти — один шаг", — предупредил эксперт.
Среди плюсов переоформления — упрощение наследства, защита от мошенников и возможность переложить бремя содержания жилья на родственников. Однако и минусы весомы: дети могут выгнать родителей, молодые родственники могут потерять квартиру из-за долгов или мошенников, а льготы пенсионеров по коммуналке могут быть утрачены.
Эксперт советует старикам оставить недвижимость себе и написать завещание, пройдя для надежности психолого-психиатрическую экспертизу. Если отношения испортятся, завещание можно изменить. Наследникам же юрист рекомендует заключать договоры ренты или пожизненного содержания с иждивением, чтобы защитить пожилых родственников от мошенников и дать юридические гарантии сохранения жилья и дохода.