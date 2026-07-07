Пятиборцы Кушнаренко и Варакута победили в юношеской эстафете на ЧЕ

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские пятиборцы Егор Кушнаренко и Михаил Варакута заняли первое место в юношеской эстафете на первенстве Европы среди кадетов "В" (до 17 лет), которое проходит в Понтеведре (Испания).