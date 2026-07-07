Пятиборцы Кушнаренко и Варакута победили в юношеской эстафете на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские пятиборцы Егор Кушнаренко и Михаил Варакута заняли первое место в юношеской эстафете на первенстве Европы среди кадетов «В» (до 17 лет).
- Россиянки Алена Деренчук и Виктория Соколова заняли третье место в соревновании девушек в эстафете.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские пятиборцы Егор Кушнаренко и Михаил Варакута заняли первое место в юношеской эстафете на первенстве Европы среди кадетов "В" (до 17 лет), которое проходит в Понтеведре (Испания).
Кушнаренко и Варакута набрали 1875 баллов. Второе место заняли итальянцы Риккардо Спаньолини и Томмазо Туччимей (1832), третьими стали немцы Лейф Ринов и Луис Тике (1829).
Россиянки Алена Деренчук и Виктория Соколова заняли третью строчку в соревновании девушек в эстафете. Спортсменки набрали 1685 баллов. Первыми стали представительницы Венгрии Богларка Чанак и Янка Эжиаш (1707), второе место заняли немки Елена Гутьеррес-Штайнхауэр и Шарлотта Куффе (1699).
Первенство Европы завершится 11 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.