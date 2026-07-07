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Эксперт назвал лучшее место для "ханами" на Куликовом поле - РИА Новости, 07.07.2026
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09:00 07.07.2026
Эксперт назвал лучшее место для "ханами" на Куликовом поле

Эксперт посоветовал, где спрятаться от суеты и испытать "дзен" на Куликовом поле

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВетреница на Куликовом поле
Ветреница на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперты Государственного музея-заповедника считают, что лучшее место для "ханами" на территории Куликова поля находится в урочище у реки Нижний Дубик.
  • По их словам, это место представляет собой луговую степь и байрачную дубраву на крутых склонах долины реки Нижний Дубик — один из первых выявленных памятников природы, где степь сохранилась в естественном виде.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Лучшее место для "ханами" — наслаждения цветением и уединения от городской суеты — на территории Куликова поля находится в урочище у реки Нижний Дубик, утверждают эксперты Государственного музея‑заповедника. Участок представляет собой природный облик нетронутой лесостепи и доступен для любого туриста.
По словам начальника научно‑исследовательского отдела природоведческих дисциплин "Куликова поля" Ольги Буровой, урочище представляет собой луговую степь и байрачную дубраву на крутых склонах долины реки Нижний Дубик. Это один из первых выявленных памятников природы, где степь сохранилась в естественном виде.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛошади среди цветущих растений на Куликовом поле
Лошади среди цветущих растений на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Лошади среди цветущих растений на Куликовом поле
"Для ханами требуется тишина, покой, умиротворение. Здесь это все есть. Слышно только щебет птиц, стрекот кузнечиков, кваканье лягушек, шуршание трав. Это не те звуки, к которым мы привыкли в городе. Нужно время, чтобы настроиться, и тогда приходит умиротворение — тот самый дзен", — объяснила Бурова.
Эксперт отметила, что в Японии "ханами" — это любование цветением, причем необязательно только сакуры. До Японии добраться сложно и дорого, но в России, в частности на Куликовом поле, есть множество уголков, где можно наслаждаться природой.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЦветущие растения на Куликовом поле
Цветущие растения на Куликовом поле
Цветущие растения на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 11
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВалериана на Куликовом поле
Валериана на Куликовом поле
Валериана на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 11
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНаголоватка на Куликовом поле
Наголоватка на Куликовом поле
Наголоватка на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 11
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийКозелец пурпурный на Куликовом поле
Козелец пурпурный на Куликовом поле
Козелец пурпурный на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
4 из 11
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛастовень ласточкин на Куликовом поле
Ластовень ласточкин на Куликовом поле
Ластовень ласточкин на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
5 из 11
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРакитник русский на Куликовом поле
Ракитник русский на Куликовом поле
Ракитник русский на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
6 из 11
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАдонис на Куликовом поле
Адонис на Куликовом поле
Адонис на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
7 из 11
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЦветущие растения на Куликовом поле
Цветущие растения на Куликовом поле
Цветущие растения на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
8 из 11
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЦветущие растения на Куликовом поле
Цветущие растения на Куликовом поле
Цветущие растения на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
9 из 11
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЦветущие растения на Куликовом поле
Цветущие растения на Куликовом поле
Цветущие растения на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
10 из 11
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЦветущие растения на Куликовом поле
Цветущие растения на Куликовом поле
Цветущие растения на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
11 из 11
Цветущие растения на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 11
Валериана на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 11
Наголоватка на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 11
Козелец пурпурный на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
4 из 11
Ластовень ласточкин на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
5 из 11
Ракитник русский на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
6 из 11
Адонис на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
7 из 11
Цветущие растения на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
8 из 11
Цветущие растения на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
9 из 11
Цветущие растения на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
10 из 11
Цветущие растения на Куликовом поле
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
11 из 11
Цветение лесных и степных видов туристы могут наблюдать с середины апреля и вплоть до сентября, поэтому каждый успеет найти себе цветок для любования, напомнила Бурова.
"В апреле, как только начинается вегетация растений, степные склоны становятся ярко-желтыми — это адонис весенний. Потом появляются пятна белой ветреницы. В конце мая все покроется серебристым ковылем, к нему будет перемешиваться ярко-синий шалфей. Буйство красок будет продолжаться до середины-конца июля. Самыми последними, в августе, поднимутся свечки мордовника русского — крупные синие шары. Так что здесь всегда можно найти что-то приятное глазу", — рассказала эксперт.
Кроме того, для самостоятельных туристов музей-заповедник выпустил серию природных путеводителей, в которую вошел и маршрут по Нижнему Дубику. В нем собрано подробное описание местности, а также ее растений и животных.
 
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