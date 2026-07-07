Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперты Государственного музея-заповедника считают, что лучшее место для "ханами" на территории Куликова поля находится в урочище у реки Нижний Дубик.

По их словам, это место представляет собой луговую степь и байрачную дубраву на крутых склонах долины реки Нижний Дубик — один из первых выявленных памятников природы, где степь сохранилась в естественном виде.

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Лучшее место для "ханами" — наслаждения цветением и уединения от городской суеты — на территории Куликова поля находится в урочище у реки Нижний Дубик, утверждают эксперты Государственного музея‑заповедника. Участок представляет собой природный облик нетронутой лесостепи и доступен для любого туриста.

По словам начальника научно‑исследовательского отдела природоведческих дисциплин "Куликова поля" Ольги Буровой, урочище представляет собой луговую степь и байрачную дубраву на крутых склонах долины реки Нижний Дубик. Это один из первых выявленных памятников природы, где степь сохранилась в естественном виде.

"Для ханами требуется тишина, покой, умиротворение. Здесь это все есть. Слышно только щебет птиц, стрекот кузнечиков, кваканье лягушек, шуршание трав. Это не те звуки, к которым мы привыкли в городе. Нужно время, чтобы настроиться, и тогда приходит умиротворение — тот самый дзен", — объяснила Бурова.

Эксперт отметила, что в Японии "ханами" — это любование цветением, причем необязательно только сакуры. До Японии добраться сложно и дорого, но в России, в частности на Куликовом поле, есть множество уголков, где можно наслаждаться природой.

Цветение лесных и степных видов туристы могут наблюдать с середины апреля и вплоть до сентября, поэтому каждый успеет найти себе цветок для любования, напомнила Бурова.

"В апреле, как только начинается вегетация растений, степные склоны становятся ярко-желтыми — это адонис весенний. Потом появляются пятна белой ветреницы. В конце мая все покроется серебристым ковылем, к нему будет перемешиваться ярко-синий шалфей. Буйство красок будет продолжаться до середины-конца июля. Самыми последними, в августе, поднимутся свечки мордовника русского — крупные синие шары. Так что здесь всегда можно найти что-то приятное глазу", — рассказала эксперт.