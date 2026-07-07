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В Красноярске за сутки выпала месячная норма осадков - РИА Новости, 07.07.2026
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11:54 07.07.2026 (обновлено: 12:05 07.07.2026)
В Красноярске за сутки выпала месячная норма осадков

Месячная норма осадков выпала в Красноярске за сутки

© Фото : администрация КрасноярскаЛиквидация последствий сильного дождя в Карсноярске
Ликвидация последствий сильного дождя в Карсноярске - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : администрация Красноярска
Ликвидация последствий сильного дождя в Карсноярске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние сутки в Красноярске выпала месячная норма осадков.
  • В разных частях города зафиксировано от 23 до 45 миллиметров осадков.
КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Месячная норма осадков выпала в Красноярске за последние сутки, сообщает мэрия.
"Месячная норма осадков выпала за сутки. Информацию подтвердили синоптики: в разных частях города выпало различное количество осадков. От 36 до 45 миллиметров осадков за 12 часов вчерашнего дня. В ночь с 6 на 7 июля - от 23 до 36 миллиметров", - говорится в сообщении.
В мэрии уточняют, что осадков во вторник больше не прогнозируется, сейчас же специалисты устраняют последствия дождя.
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