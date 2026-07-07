"Врагов еще полно": Кожевников указал на "негодяев", мешающих России

"Надо дождаться в том числе решений спортивных федераций, потому что врагов у нас полно на каждом шагу. В хоккее, например, одни негодяи. Будут препоны - это 400%, даже не 100. Но лед тронулся, это самое главное. Желательно теперь быть на Олимпиаде с флагом и гимном", - сказал Кожевников.