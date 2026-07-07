"Врагов еще полно": Кожевников указал на "негодяев", мешающих России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Кожевников после решения МОК о снятии санкций с российских спортсменов призвал дождаться решений федераций, так как могут возникнуть препятствия.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил РИА Новости, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии санкций с российских спортсменов является первым важным шагом, но стоит дождаться и решений спортивных федераций.
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Надо дождаться в том числе решений спортивных федераций, потому что врагов у нас полно на каждом шагу. В хоккее, например, одни негодяи. Будут препоны - это 400%, даже не 100. Но лед тронулся, это самое главное. Желательно теперь быть на Олимпиаде с флагом и гимном", - сказал Кожевников.