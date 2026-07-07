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"Врагов еще полно": Кожевников указал на "негодяев", мешающих России - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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19:25 07.07.2026
"Врагов еще полно": Кожевников указал на "негодяев", мешающих России

Кожевников: с россиян санкции сняли, но врагов и негодяев еще полно

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкКруглый стол по итогам заседания Олимпийского собрания
Круглый стол по итогам заседания Олимпийского собрания - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Кожевников после решения МОК о снятии санкций с российских спортсменов призвал дождаться решений федераций, так как могут возникнуть препятствия.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил РИА Новости, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии санкций с российских спортсменов является первым важным шагом, но стоит дождаться и решений спортивных федераций.
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Надо дождаться в том числе решений спортивных федераций, потому что врагов у нас полно на каждом шагу. В хоккее, например, одни негодяи. Будут препоны - это 400%, даже не 100. Но лед тронулся, это самое главное. Желательно теперь быть на Олимпиаде с флагом и гимном", - сказал Кожевников.
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