Форвард "Краснодара" и Колумбии Кордоба выбыл до конца ЧМ из-за травмы

"У Джона разрыв мышцы, к сожалению, он пропустит остаток турнира. Мы теряем очень важного игрока, но остальные члены команды восстановились. У нас все хорошо", - приводит слова Лоренсо AS Colombia.

Кордобе 33 года, он перешел в "Краснодар" в 2021 году из немецкой "Герты". В составе команды спортсмен выиграл чемпионат России в сезоне-2024/25, в ноябре он стал лучшим бомбардиром в истории "быков". На текущем чемпионате мира Кордоба сыграл в трех матчах, всего в его активе 24 встречи и шесть голов за сборную Колумбии.