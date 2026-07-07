Форвард "Краснодара" и Колумбии Кордоба выбыл до конца ЧМ из-за травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Колумбии и "Краснодара" Джон Кордоба выбыл до конца чемпионата мира из-за разрыва приводящей мышцы левой ноги.
- Сборная Колумбии обыграла команду Ганы и вышла в 1/8 финала чемпионата мира, следующим соперником колумбийцев станет сборная Швейцарии.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо заявил, что нападающий команды и "Краснодара" Джон Кордоба выбыл до конца чемпионата мира по футболу из-за разрыва приводящей мышцы левой ноги.
"У Джона разрыв мышцы, к сожалению, он пропустит остаток турнира. Мы теряем очень важного игрока, но остальные члены команды восстановились. У нас все хорошо", - приводит слова Лоренсо AS Colombia.
Кордобе 33 года, он перешел в "Краснодар" в 2021 году из немецкой "Герты". В составе команды спортсмен выиграл чемпионат России в сезоне-2024/25, в ноябре он стал лучшим бомбардиром в истории "быков". На текущем чемпионате мира Кордоба сыграл в трех матчах, всего в его активе 24 встречи и шесть голов за сборную Колумбии.
В первом матче предстоящего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" сыграет в гостях с казанским "Рубином" в конце июля. Чемпионат мира завершится 19 июля.