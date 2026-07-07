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Форвард "Краснодара" и Колумбии Кордоба выбыл до конца ЧМ из-за травмы - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
11:39 07.07.2026 (обновлено: 12:17 07.07.2026)
Форвард "Краснодара" и Колумбии Кордоба выбыл до конца ЧМ из-за травмы

Нападающий сборной Колумбии Кордоба выбыл до конца ЧМ из-за разрыва мышцы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДжон Кордоба
Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Колумбии и "Краснодара" Джон Кордоба выбыл до конца чемпионата мира из-за разрыва приводящей мышцы левой ноги.
  • Сборная Колумбии обыграла команду Ганы и вышла в 1/8 финала чемпионата мира, следующим соперником колумбийцев станет сборная Швейцарии.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо заявил, что нападающий команды и "Краснодара" Джон Кордоба выбыл до конца чемпионата мира по футболу из-за разрыва приводящей мышцы левой ноги.
В ночь на 4 июля сборная Колумбии обыграла команду Ганы и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Кордоба вышел в стартовом составе, но получил травму и был заменен на 8-й минуте. Следующим соперником колумбийцев станет сборная Швейцарии, с которой они сыграют во вторник. Матч начнется в 23:00 мск.
"У Джона разрыв мышцы, к сожалению, он пропустит остаток турнира. Мы теряем очень важного игрока, но остальные члены команды восстановились. У нас все хорошо", - приводит слова Лоренсо AS Colombia.
Кордобе 33 года, он перешел в "Краснодар" в 2021 году из немецкой "Герты". В составе команды спортсмен выиграл чемпионат России в сезоне-2024/25, в ноябре он стал лучшим бомбардиром в истории "быков". На текущем чемпионате мира Кордоба сыграл в трех матчах, всего в его активе 24 встречи и шесть голов за сборную Колумбии.
В первом матче предстоящего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" сыграет в гостях с казанским "Рубином" в конце июля. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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