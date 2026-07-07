Командир батареи рассказал об обстановке в небе над Константиновкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обстановка в небе над Константиновкой находится под контролем Вооруженных сил России.
- Активность противника снизилась, так как российские войска уничтожили пункты управления БПЛА.
- При передвижении российских штурмовиков их прикрывают с помощью так называемого «ждуна», и вражеские FPV-дроны, садящиеся на «ждуна», сразу уничтожаются.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Обстановка в небе над Константиновкой находится под контролем Вооруженных сил России, сообщил на видео Минобороны РФ командир зенитно-ракетной батареи 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Памир.
"Обстановка в небе над Константиновкой под нашим контролем. Так как наше подразделение выбивает противника, активность противника снизилась, потому что мы уничтожили все пункты управления БПЛА, которые стояли ближе, и противник уже начинает летать издалека. Но мы перехватываем и уничтожаем и эти БПЛА", - сказал Памир.
По его словам, при передвижении российского штурмовика прикрывают с помощью так называемого ждуна. "Противник использует ждунов, но уже не так... обширно, так скажем, как раньше. Потому что пункты управления выбиты. Летать издалека - это очень большая затрата батареи. FPV врага когда садится на ждуна, мы его тут же сразу уничтожаем", - добавил командир.
Третьего июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.