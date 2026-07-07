Командир батареи рассказал об обстановке в небе над Константиновкой

По его словам, при передвижении российского штурмовика прикрывают с помощью так называемого ждуна. "Противник использует ждунов, но уже не так... обширно, так скажем, как раньше. Потому что пункты управления выбиты. Летать издалека - это очень большая затрата батареи. FPV врага когда садится на ждуна, мы его тут же сразу уничтожаем", - добавил командир.