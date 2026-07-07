Решение МОК не повлияет на допуск футболистов, заявил Колосков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что решение МОК не повлияет на допуск футбольных сборных и клубов к турнирам.
- Санкции в отношении российского футбола находятся в компетенции ФИФА и УЕФА, которые в 2022 году исключили все российские сборные и клубы из международных соревнований.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что снятие Международным олимпийским комитетом (МОК) санкций с российских спортсменов не скажется на допуске к турнирам футбольных сборных и клубов, поскольку этот вопрос является прерогативой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Решение Международного олимпийского комитета никоим образом не может повлиять на допуск к турнирам наших сборных и клубов. МОК не имеет к этому никакого отношения, потому что наш футбол находится не под его санкциями, а под санкциями ФИФА и УЕФА. И именно эти организации должны снимать санкции с российского футбола. Все, что касается нашего допуска, в том числе в футболе, - это решение международных федераций по различным видам спорта. И в футболе пока никакого движения по отношению к России не будет", - сказал Колосков.
ФИФА и УЕФА в 2022 году после начала СВО исключили все российские сборные и клубы из числа участников международных соревнований.