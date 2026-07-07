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Решение МОК не повлияет на допуск футболистов, заявил Колосков - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
20:35 07.07.2026 (обновлено: 20:36 07.07.2026)
Решение МОК не повлияет на допуск футболистов, заявил Колосков

Колосков: решение МОК не повлияет на допуск футболистов, все зависит от ФИФА

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Колосков
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Колосков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что решение МОК не повлияет на допуск футбольных сборных и клубов к турнирам.
  • Санкции в отношении российского футбола находятся в компетенции ФИФА и УЕФА, которые в 2022 году исключили все российские сборные и клубы из международных соревнований.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что снятие Международным олимпийским комитетом (МОК) санкций с российских спортсменов не скажется на допуске к турнирам футбольных сборных и клубов, поскольку этот вопрос является прерогативой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Решение Международного олимпийского комитета никоим образом не может повлиять на допуск к турнирам наших сборных и клубов. МОК не имеет к этому никакого отношения, потому что наш футбол находится не под его санкциями, а под санкциями ФИФА и УЕФА. И именно эти организации должны снимать санкции с российского футбола. Все, что касается нашего допуска, в том числе в футболе, - это решение международных федераций по различным видам спорта. И в футболе пока никакого движения по отношению к России не будет", - сказал Колосков.
ФИФА и УЕФА в 2022 году после начала СВО исключили все российские сборные и клубы из числа участников международных соревнований.
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ФутболСпортВячеслав КолосковМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)
 
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