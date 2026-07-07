Решение МОК не повлияет на допуск футболистов, заявил Колосков

"Решение Международного олимпийского комитета никоим образом не может повлиять на допуск к турнирам наших сборных и клубов. МОК не имеет к этому никакого отношения, потому что наш футбол находится не под его санкциями, а под санкциями ФИФА и УЕФА. И именно эти организации должны снимать санкции с российского футбола. Все, что касается нашего допуска, в том числе в футболе, - это решение международных федераций по различным видам спорта. И в футболе пока никакого движения по отношению к России не будет", - сказал Колосков.