Синоптик рассказал о погодном явлении, которое петербуржцы приняли за смерч

Краткий пересказ от РИА ИИ Некоторые жители Санкт-Петербурга приняли погодное явление за смерч и опубликовали фото и видео в соцсетях.

Главный синоптик города Александр Колесов заявил, что наблюдаемое явление не было разрушительным атмосферным вихрем и не несло угрозы.

По его словам, для образования смерча в Санкт-Петербурге необходимы определенные погодные условия, которых на данный момент нет.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Погодное явление, которое некоторые жители Санкт-Петербурга приняли за смерч, не было разрушительным атмосферным вихрем, сообщил РИА Новости главный синоптик города Александр Колесов.

Ранее некоторые пользователи соцсетей опубликовали фото и видео погодных явлений в Приморском и Петродворцовом районах Петербурга , якобы схожих со смерчем.

"То, что наблюдалось на днях, это узкий хвостик (от облаков к земле – ред.), который не развивается и не несет никаких разрушений... Живет такое явление минут 20", – сказал Колесов.

Он пояснил, что Санкт-Петербург как крупный мегаполис не застрахован от образования смерчей, в том числе и сильных, но пока погода не создает предпосылок для их формирования.

"Теоретически у нас может образоваться смерч в любом районе, но на сегодняшний день для этого нет никаких условий... Должен быть, как минимум, перегрев атмосферы с одновременной сменой воздушной массы с теплой на холодную", – отметил главный синоптик Петербурга.

Колесов напомнил, что сильные смерчи в последний раз наблюдались в районе Санкт-Петербурга, а также в Северо-Западном регионе летом 2024 года, когда в первых числах июля под влиянием циклона с активным атмосферным фронтом возник шквалистый ветер до 30 метров в секунду.