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Синоптик рассказал о погодном явлении, которое петербуржцы приняли за смерч - РИА Новости, 07.07.2026
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15:08 07.07.2026
Синоптик рассказал о погодном явлении, которое петербуржцы приняли за смерч

Колесов: явление, которое жители Петебрурга приняли за смерч, не было им

© Соцсети"Смерч" в Санкт-Петербурге. 6 июля 2026
Смерч в Санкт-Петербурге. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Соцсети
"Смерч" в Санкт-Петербурге. 6 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоторые жители Санкт-Петербурга приняли погодное явление за смерч и опубликовали фото и видео в соцсетях.
  • Главный синоптик города Александр Колесов заявил, что наблюдаемое явление не было разрушительным атмосферным вихрем и не несло угрозы.
  • По его словам, для образования смерча в Санкт-Петербурге необходимы определенные погодные условия, которых на данный момент нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Погодное явление, которое некоторые жители Санкт-Петербурга приняли за смерч, не было разрушительным атмосферным вихрем, сообщил РИА Новости главный синоптик города Александр Колесов.
Ранее некоторые пользователи соцсетей опубликовали фото и видео погодных явлений в Приморском и Петродворцовом районах Петербурга, якобы схожих со смерчем.
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"То, что наблюдалось на днях, это узкий хвостик (от облаков к земле – ред.), который не развивается и не несет никаких разрушений... Живет такое явление минут 20", – сказал Колесов.
Он пояснил, что Санкт-Петербург как крупный мегаполис не застрахован от образования смерчей, в том числе и сильных, но пока погода не создает предпосылок для их формирования.
"Теоретически у нас может образоваться смерч в любом районе, но на сегодняшний день для этого нет никаких условий... Должен быть, как минимум, перегрев атмосферы с одновременной сменой воздушной массы с теплой на холодную", – отметил главный синоптик Петербурга.
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Колесов напомнил, что сильные смерчи в последний раз наблюдались в районе Санкт-Петербурга, а также в Северо-Западном регионе летом 2024 года, когда в первых числах июля под влиянием циклона с активным атмосферным фронтом возник шквалистый ветер до 30 метров в секунду.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге дождливо, скорость южного ветра не превышает 6 метров в секунду, температура +16 градусов.
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