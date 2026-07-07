В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
- Тревога была объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях около 20:04 мск.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Воздушная тревога во вторник объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушная тревога объявлена в столице Украины, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.
Согласно онлайн-карте, тревога в указанных регионах была объявлена около 20.04 мск.
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