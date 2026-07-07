Шесть тысяч жителей курского приграничья остались без света из-за атак ВСУ

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Около 35 населенных пунктов в Рыльском районе Курской области, где проживают порядка 6 тысяч человек, обесточены из-за атак ВСУ, подачу электроэнергии восстановят, как только позволит оперативная обстановка, сообщил губернатор Александр Хинштейн.