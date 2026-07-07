Шесть тысяч жителей курского приграничья остались без света из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 35 населенных пунктов в Рыльском районе Курской области обесточены из-за атак ВСУ.
- Без электричества остались порядка 6 тысяч жителей, подачу электроэнергии восстановят, как только позволит оперативная обстановка.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Около 35 населенных пунктов в Рыльском районе Курской области, где проживают порядка 6 тысяч человек, обесточены из-за атак ВСУ, подачу электроэнергии восстановят, как только позволит оперативная обстановка, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"В результате варварских ударов ВСУ обесточено около 35 населенных пунктов в Рыльском районе, в том числе часть города Рыльска. Без электричества остались порядка 6 тысяч жителей", - написал Хинштейн в своем канале в "Макс".
Он добавил, что подачу электроэнергии восстановят, как только позволит оперативная обстановка.
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