В Кемерово начали проверку пансионата, где пожилых людей якобы бьют палками

БАРНАУЛ, 7 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку пансионата в Кемерово, в котором, по данным из соцсетей, пожилых людей якобы бьют палками и содержат в антисанитарии, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Кузбассу.

О ситуации в пансионате люди написали в соцсетях, утверждая, что сотрудники проявляют жестокость к подопечным, ругают их и бьют. Так, сообщается, что постояльцев поколотили палкой. Также пользователи пишут об антисанитарии в заведении, насекомых, неприятном запахе и запущенности помещений.