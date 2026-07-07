В Кемерово начали проверку пансионата, где пожилых людей якобы бьют палками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователи начали проверку пансионата в Кемерово после сообщений в соцсетях о жестоком обращении с пожилыми людьми.
- В сообщениях говорилось о том, что персонал пансионата проявляет жестокость к постояльцам и содержит их в антисанитарии.
- Сотрудники СК работают на месте и проводят комплекс проверочных мероприятий.
БАРНАУЛ, 7 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку пансионата в Кемерово, в котором, по данным из соцсетей, пожилых людей якобы бьют палками и содержат в антисанитарии, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Кузбассу.
О ситуации в пансионате люди написали в соцсетях, утверждая, что сотрудники проявляют жестокость к подопечным, ругают их и бьют. Так, сообщается, что постояльцев поколотили палкой. Также пользователи пишут об антисанитарии в заведении, насекомых, неприятном запахе и запущенности помещений.
"В ходе мониторинга публичного пространства выявлена информация, согласно которой в одном из частных пансионатов Кемерова персонал ненадлежащим образом обращается с пожилыми людьми, находящимися там. По данному факту… организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что сотрудники СК работают на месте. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
"По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в СУСК.