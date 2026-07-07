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"Фото видели?" Заявление Каллас о России вызвало недоумение на Западе - РИА Новости, 07.07.2026
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23:35 07.07.2026 (обновлено: 23:46 07.07.2026)

"Фото видели?" Заявление Каллас о России вызвало недоумение на Западе

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Вишнёвом в Киевской области
Взрыв в Вишнёвом в Киевской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Вишнёвом в Киевской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из комментаторов назвал саммит НАТО сборищем некомпетентных и непопулярных политиков, одержимых русофобией.
  • Комментаторы обвиняют друг друга в попытке втянуть ЕС в войну с Россией и в нежелании учитывать реальную ситуацию в Украине.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X возмутились заявлением главы евродипломатии Каи Каллас о "переходящей к Украине инициативе" на поле боя.
"Саммит НАТО превратился в сборище некомпетентных и непопулярных западных политиков, одержимых — или притворяющихся таковыми — тяжелой формой русофобии: тем самым чувством, которое втягивает Европу в войну ради защиты прибыли производителей оружия. Полный позор", — высказался комментатор.
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"На поле боя инициатива переходит на сторону Киева". Вас нужно отправить в учреждение, где к таким людям, как вы, относятся лучше!" — предложил другой.
"Никто не хочет мировой войны из-за вашей одержимости Украиной. Вы служите сатане", — возмутился третий.
"Вы ищете любой способ втянуть ЕС в войну с Россией", — указал комментатор.
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"Вы видели фото из Киева в последнее время? Или карту линии фронта? Ой, я забыл! Карты читать не умеешь! Кая, иди сделай мне кофе!" — заключил еще один пользователь.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал российские удары самыми массированными за все время.
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Вчера, 20:18
 
В миреУкраинаКиевРоссияВиталий КличкоЕвросоюзКайя КалласНАТО
 
 
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