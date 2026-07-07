© Кадр видео из соцсетей Взрыв в Вишнёвом в Киевской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Один из комментаторов назвал саммит НАТО сборищем некомпетентных и непопулярных политиков, одержимых русофобией.

Комментаторы обвиняют друг друга в попытке втянуть ЕС в войну с Россией и в нежелании учитывать реальную ситуацию в Украине.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X возмутились заявлением главы евродипломатии Каи Каллас о "переходящей к Украине инициативе" на поле боя.

"Саммит НАТО превратился в сборище некомпетентных и непопулярных западных политиков, одержимых — или притворяющихся таковыми — тяжелой формой русофобии: тем самым чувством, которое втягивает Европу в войну ради защиты прибыли производителей оружия. Полный позор", — высказался комментатор.

"На поле боя инициатива переходит на сторону Киева". Вас нужно отправить в учреждение, где к таким людям, как вы, относятся лучше!" — предложил другой.

"Никто не хочет мировой войны из-за вашей одержимости Украиной. Вы служите сатане", — возмутился третий.

"Вы ищете любой способ втянуть ЕС в войну с Россией", — указал комментатор.

"Вы видели фото из Киева в последнее время? Или карту линии фронта? Ой, я забыл! Карты читать не умеешь! Кая, иди сделай мне кофе!" — заключил еще один пользователь.

В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.