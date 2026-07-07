"Фото видели?" Заявление Каллас о России вызвало недоумение на Западе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один из комментаторов назвал саммит НАТО сборищем некомпетентных и непопулярных политиков, одержимых русофобией.
- Комментаторы обвиняют друг друга в попытке втянуть ЕС в войну с Россией и в нежелании учитывать реальную ситуацию в Украине.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X возмутились заявлением главы евродипломатии Каи Каллас о "переходящей к Украине инициативе" на поле боя.
"На поле боя инициатива переходит на сторону Киева". Вас нужно отправить в учреждение, где к таким людям, как вы, относятся лучше!" — предложил другой.
"Никто не хочет мировой войны из-за вашей одержимости Украиной. Вы служите сатане", — возмутился третий.
"Вы ищете любой способ втянуть ЕС в войну с Россией", — указал комментатор.
"Вы видели фото из Киева в последнее время? Или карту линии фронта? Ой, я забыл! Карты читать не умеешь! Кая, иди сделай мне кофе!" — заключил еще один пользователь.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал российские удары самыми массированными за все время.
В Киеве объявили воздушную тревогу
Вчера, 20:18