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В Калининграде рассказали о состоянии девочки, сбитой водителем - РИА Новости, 07.07.2026
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15:28 07.07.2026
В Калининграде рассказали о состоянии девочки, сбитой водителем

Состояние девочки, сбитой пьяным водителем в Калининграде, стабилизировалось

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние годовалой девочки, сбитой пьяным водителем в Калининграде, стабилизировалось, но она по-прежнему в коме.
  • Мама детей госпитализирована в нейрохирургию с легкой черепно-мозговой травмой.
КАЛИНИНГРАД, 7 июл – РИА Новости. Состояние годовалой девочки, сбитой пьяным водителем в Калининграде, стабилизировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
"Малышка по прежнему в коме, стабилизировалась. Сегодня очередное исследование КТ проводят. И телемедицинскую консультацию проведут наши врачи с федеральным центром. Внутренние органы все в плохом состоянии", - сказали в пресс-службе.
Ранее в минздраве уточнили РИА Новости, что мама детей госпитализирована в нейрохирургию с легкой черепно-мозговой травмой.
В воскресенье 36-летний водитель автомобиля Merсedes в состоянии опьянения в Калининграде выехал на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. В понедельник Московский районный суд Калининграда арестовал его на два месяца.
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