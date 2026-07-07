В Калининграде рассказали о состоянии девочки, сбитой водителем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Состояние годовалой девочки, сбитой пьяным водителем в Калининграде, стабилизировалось, но она по-прежнему в коме.
- Мама детей госпитализирована в нейрохирургию с легкой черепно-мозговой травмой.
КАЛИНИНГРАД, 7 июл – РИА Новости. Состояние годовалой девочки, сбитой пьяным водителем в Калининграде, стабилизировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
"Малышка по прежнему в коме, стабилизировалась. Сегодня очередное исследование КТ проводят. И телемедицинскую консультацию проведут наши врачи с федеральным центром. Внутренние органы все в плохом состоянии", - сказали в пресс-службе.
Ранее в минздраве уточнили РИА Новости, что мама детей госпитализирована в нейрохирургию с легкой черепно-мозговой травмой.
В воскресенье 36-летний водитель автомобиля Merсedes в состоянии опьянения в Калининграде выехал на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. В понедельник Московский районный суд Калининграда арестовал его на два месяца.