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В Кабардино-Балкарии задержали восемь членов террористической ячейки - РИА Новости, 07.07.2026
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09:55 07.07.2026
В Кабардино-Балкарии задержали восемь членов террористической ячейки

ФСБ задержала восемь членов террористической ячейки в Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кабардино-Балкарии задержаны восемь членов террористической ячейки.
  • У задержанных изъят арсенал оружия, включая 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов и другие предметы.
  • Возбуждены уголовные дела, предусматривающие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Восемь членов террористической ячейки, планировавшие отобрать оружие у правоохранителей и уйти в подполье, задержаны в Кабардино-Балкарии, у них изъят арсенал оружия, сообщили в ФСБ России.
"Пресечена противоправная деятельность восьми членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации… действовавшей в Баксанском районе Кабардино-Балкарской республики", - говорится в релизе.
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Установлено, что члены группы присягнули на верность эмиссару террористической организации и готовили нападения на административные здания правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии "с целью завладения оружием и последующим переходом на нелегальное положение".
"Главарь и члены террористической ячейки задержаны, в ходе обысков по адресам их проживания и в оборудованном тайнике изъято: 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 кг пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, 3 радиостанции "Моторола", медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания", - добавили в ФСБ.
Следственным подразделением УФСБ России по Кабардино-Балкарской республике возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1, ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Все задержанные арестованы.
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