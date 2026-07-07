В Кабардино-Балкарии задержали восемь членов террористической ячейки

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кабардино-Балкарии задержаны восемь членов террористической ячейки.

У задержанных изъят арсенал оружия, включая 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов и другие предметы.

Возбуждены уголовные дела, предусматривающие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Восемь членов террористической ячейки, планировавшие отобрать оружие у правоохранителей и уйти в подполье, задержаны в Кабардино-Балкарии, у них изъят арсенал оружия, сообщили в ФСБ России.

Установлено, что члены группы присягнули на верность эмиссару террористической организации и готовили нападения на административные здания правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии "с целью завладения оружием и последующим переходом на нелегальное положение".

"Главарь и члены террористической ячейки задержаны, в ходе обысков по адресам их проживания и в оборудованном тайнике изъято: 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 кг пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, 3 радиостанции "Моторола", медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания", - добавили в ФСБ.

Следственным подразделением УФСБ России по Кабардино-Балкарской республике возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1, ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.