В Ижевске потушили пожар на территории ТЦ "Три кита"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на территории торгового центра «Три кита» в Ижевске ликвидирован, пострадавших нет.
- Площадь пожара составляла более тысячи квадратных метров, ущерб и причина пожара устанавливаются.
УФА, 7 июл - РИА Новости. Пожар на территории торгового центра "Три кита" в Ижевске ликвидирован, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Удмуртии.
Ранее в ведомстве сообщали, что горят склады на территории торгового центра "Три кита" на улице Пойма в Ижевске. Площадь пожара составляет более 1 тысячи квадратных метров. Позже спасатели уточнили, что горят торгово-строительные ряды за ТЦ "Три кита" ("Строительная ярмарка").
"В 9.36 пожар локализован, в 9.59 - ликвидирован. Пострадавших нет", - следует из оперативной информации ГУМЧС по Удмуртии.
Ущерб и причина пожара устанавливаются дознавателями и экспертами испытательной пожарной лаборатории МЧС России, добавили в ведомстве.