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В Ижевске потушили пожар на территории ТЦ "Три кита" - РИА Новости, 07.07.2026
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09:58 07.07.2026
В Ижевске потушили пожар на территории ТЦ "Три кита"

Пожар на территории ТЦ "Три кита" в Ижевске потушили

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на территории торгового центра «Три кита» в Ижевске ликвидирован, пострадавших нет.
  • Площадь пожара составляла более тысячи квадратных метров, ущерб и причина пожара устанавливаются.
УФА, 7 июл - РИА Новости. Пожар на территории торгового центра "Три кита" в Ижевске ликвидирован, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Удмуртии.
Ранее в ведомстве сообщали, что горят склады на территории торгового центра "Три кита" на улице Пойма в Ижевске. Площадь пожара составляет более 1 тысячи квадратных метров. Позже спасатели уточнили, что горят торгово-строительные ряды за ТЦ "Три кита" ("Строительная ярмарка").
"В 9.36 пожар локализован, в 9.59 - ликвидирован. Пострадавших нет", - следует из оперативной информации ГУМЧС по Удмуртии.
Ущерб и причина пожара устанавливаются дознавателями и экспертами испытательной пожарной лаборатории МЧС России, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияИжевскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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