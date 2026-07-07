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Диписточник рассказал об ущербе экономике ЕС от роста военных расходов - РИА Новости, 07.07.2026
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10:45 07.07.2026 (обновлено: 10:46 07.07.2026)
Диписточник рассказал об ущербе экономике ЕС от роста военных расходов

РИА Новости: возможности ЕС по наращиванию военной помощи Украине ограничились

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возможности европейских стран по дальнейшему наращиванию военных расходов становятся все более ограниченными из-за экономических трудностей и внутриполитической ситуации.
  • Европейские правительства сталкиваются с экономическими проблемами, высокой долговой нагрузкой, бюджетными ограничениями и падением популярности.
  • Наращивание объемов помощи Украине и увеличение оборонных бюджетов усиливают давление на государственные финансы европейских стран.
БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Возможности европейских стран по дальнейшему наращиванию военных расходов, включая помощь Украине, становятся все более ограниченными из-за экономических трудностей и внутриполитической ситуации, рассказал РИА Новости европейский источник в экспертных дипломатических кругах.
"Все больше европейских правительств сталкиваются одновременно с экономическими проблемами, высокой долговой нагрузкой, бюджетными ограничениями и падением популярности. В таких условиях становится все сложнее сохранять прежний уровень военной и финансовой поддержки Украины в долгосрочной перспективе", - сказал собеседник РИА Новости.
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По его мнению, даже если на саммите НАТО, который проходит в Анкаре 7-8 июля, будут приняты новые политические декларации в поддержку Киева, их практическая реализация будет зависеть прежде всего от ограниченных финансовых возможностей отдельных государств.
За последние четыре года страны ЕС и НАТО существенно увеличили объемы помощи Украине. Одновременно европейские правительства продолжают наращивать собственные оборонные бюджеты, что усиливает давление на государственные финансы и вызывает критику внутри многих стран Евросоюза.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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