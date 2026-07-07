Диписточник рассказал об ущербе экономике ЕС от роста военных расходов

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

Краткий пересказ от РИА ИИ Возможности европейских стран по дальнейшему наращиванию военных расходов становятся все более ограниченными из-за экономических трудностей и внутриполитической ситуации.

Европейские правительства сталкиваются с экономическими проблемами, высокой долговой нагрузкой, бюджетными ограничениями и падением популярности.

Наращивание объемов помощи Украине и увеличение оборонных бюджетов усиливают давление на государственные финансы европейских стран.

БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Возможности европейских стран по дальнейшему наращиванию военных расходов, включая помощь Украине, становятся все более ограниченными из-за экономических трудностей и внутриполитической ситуации, рассказал РИА Новости европейский источник в экспертных дипломатических кругах.

"Все больше европейских правительств сталкиваются одновременно с экономическими проблемами, высокой долговой нагрузкой, бюджетными ограничениями и падением популярности. В таких условиях становится все сложнее сохранять прежний уровень военной и финансовой поддержки Украины в долгосрочной перспективе", - сказал собеседник РИА Новости.

По его мнению, даже если на саммите НАТО , который проходит в Анкаре 7-8 июля, будут приняты новые политические декларации в поддержку Киева, их практическая реализация будет зависеть прежде всего от ограниченных финансовых возможностей отдельных государств.

За последние четыре года страны ЕС и НАТО существенно увеличили объемы помощи Украине. Одновременно европейские правительства продолжают наращивать собственные оборонные бюджеты, что усиливает давление на государственные финансы и вызывает критику внутри многих стран Евросоюза.