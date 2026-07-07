Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возможности европейских стран по дальнейшему наращиванию военных расходов становятся все более ограниченными из-за экономических трудностей и внутриполитической ситуации.
- Европейские правительства сталкиваются с экономическими проблемами, высокой долговой нагрузкой, бюджетными ограничениями и падением популярности.
- Наращивание объемов помощи Украине и увеличение оборонных бюджетов усиливают давление на государственные финансы европейских стран.
БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Возможности европейских стран по дальнейшему наращиванию военных расходов, включая помощь Украине, становятся все более ограниченными из-за экономических трудностей и внутриполитической ситуации, рассказал РИА Новости европейский источник в экспертных дипломатических кругах.
"Все больше европейских правительств сталкиваются одновременно с экономическими проблемами, высокой долговой нагрузкой, бюджетными ограничениями и падением популярности. В таких условиях становится все сложнее сохранять прежний уровень военной и финансовой поддержки Украины в долгосрочной перспективе", - сказал собеседник РИА Новости.
За последние четыре года страны ЕС и НАТО существенно увеличили объемы помощи Украине. Одновременно европейские правительства продолжают наращивать собственные оборонные бюджеты, что усиливает давление на государственные финансы и вызывает критику внутри многих стран Евросоюза.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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