Краткий пересказ от РИА ИИ Вячеслав Володин заявил, что государственник думает о стране, а политик — о личной победе и победе своей партии.

Председатель Госдумы отметил начало процесса регистрации и предстоящую избирательную кампанию.

Он подчеркнул необходимость помнить о специальной военной операции и действиях коллективного Запада при обсуждении выборов 2026 года.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Государственник прежде всего думает о стране, в то время как политик думает о личной победе и победе своей партии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы отметил, что уже состоялись съезды политических партий, которые представлены в палате парламента. Кроме того, по его словам, сейчас идет процесс регистрации, затем начнется уже избирательная кампания, "совершенно очевидно, мы начинаем втягиваться в нее".

"Главное, чтоб мы всегда помнили: государственник отличается от политика тем, что он думает о своей стране. Политик думает о личной победе, о победе его партии. Но популизм и демагогия разрушительны", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он подчеркнул, что при обсуждении выборов 2026 года необходимо помнить о проведении специальной военной операции и о том, что против России действует коллективный Запад.