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Володин рассказал, чем государственник отличается от политика - РИА Новости, 07.07.2026
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15:36 07.07.2026
Володин рассказал, чем государственник отличается от политика

Володин: государственник думает о стране, политик думает о своей партии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин заявил, что государственник думает о стране, а политик — о личной победе и победе своей партии.
  • Председатель Госдумы отметил начало процесса регистрации и предстоящую избирательную кампанию.
  • Он подчеркнул необходимость помнить о специальной военной операции и действиях коллективного Запада при обсуждении выборов 2026 года.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Государственник прежде всего думает о стране, в то время как политик думает о личной победе и победе своей партии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы отметил, что уже состоялись съезды политических партий, которые представлены в палате парламента. Кроме того, по его словам, сейчас идет процесс регистрации, затем начнется уже избирательная кампания, "совершенно очевидно, мы начинаем втягиваться в нее".
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"Главное, чтоб мы всегда помнили: государственник отличается от политика тем, что он думает о своей стране. Политик думает о личной победе, о победе его партии. Но популизм и демагогия разрушительны", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он подчеркнул, что при обсуждении выборов 2026 года необходимо помнить о проведении специальной военной операции и о том, что против России действует коллективный Запад.
"И поэтому, когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать - это все на руку противнику, надо себе отдавать отчет. В политике надо уметь держать удар и не вертеть головой. И надо идти до конца", - добавил Володин.
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