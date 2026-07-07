Госдума приняла 175-й закон о поддержке участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла 175-й закон с 2022 года о поддержке участников СВО.
- Закон позволит дополнительно поддержать участников добровольческих формирований и их семьи в части получения образования их детей, а также предоставит добровольцам дополнительные дни отдыха.
- Принятый закон упростит для участников специальной военной операции процедуру получения набора социальных услуг.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума во вторник приняла 175-й закон с 2022 года о поддержке участников СВО, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Уважаемые коллеги, мы приняли 175-й закон, начиная с 2022 года, по вопросам поддержки участников специальной военной операции. Тем самым сформировали правовое поле, которое позволяет нам решать все вопросы, связанные с проведением специальной военной операции", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что Госдума со своей стороны, вносит необходимые изменения в законодательство, как только появляются проблемы.
"В данном случае решение позволит дополнительно поддержать участников добровольческих формирований, а также их семьи в части получения образования их детей. И у добровольцев появятся дополнительные дни отдыха", - добавил председатель Госдумы.
По его словам, другой принятый сегодня закон упросит для участников специальной военной операции процедуру получения набора социальных услуг.