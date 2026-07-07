Госдума приняла 175-й закон о поддержке участников СВО

«

"Уважаемые коллеги, мы приняли 175-й закон, начиная с 2022 года, по вопросам поддержки участников специальной военной операции. Тем самым сформировали правовое поле, которое позволяет нам решать все вопросы, связанные с проведением специальной военной операции", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.