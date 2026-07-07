СМИ: в Германии планируют создать газовый резерв

Как сообщает агентство со ссылкой на источник, газовый резерв объемом около 24 тераватт-часа будет сопоставим примерно с десятью процентами всех газовых хранилищ страны.

Подчеркивается, что кабинет министров, как ожидается, одобрит проект в середине августа. Расходы на создание хранилища планируется распределить на 2027 и 2028 годы, а затем ежегодно тратить на эксплуатацию резерва 150-180 миллионов евро. Резерв будет финансироваться за счет сбора с потребителей газа.