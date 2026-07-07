СМИ: в Германии планируют создать газовый резерв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство экономики Германии готовит план создания государственного стратегического газового резерва.
- Затраты на формирование газового резерва оцениваются в сумму до 1,5 миллиарда евро.
- Газовый резерв объемом около 24 тераватт-часа будет сопоставим примерно с десятью процентами всех газовых хранилищ страны.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министерство экономики Германии готовит план создания государственного стратегического газового резерва, затраты на формирование которого оцениваются на сумму до 1,5 миллиарда евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с инициативой.
"Министерство экономики Германии разрабатывает планы по созданию государственного стратегического газового резерва, который будет использоваться в чрезвычайных ситуациях и обойдется в сумму до 1,5 миллиарда евро", - говорится в сообщении.
Как сообщает агентство со ссылкой на источник, газовый резерв объемом около 24 тераватт-часа будет сопоставим примерно с десятью процентами всех газовых хранилищ страны.
Подчеркивается, что кабинет министров, как ожидается, одобрит проект в середине августа. Расходы на создание хранилища планируется распределить на 2027 и 2028 годы, а затем ежегодно тратить на эксплуатацию резерва 150-180 миллионов евро. Резерв будет финансироваться за счет сбора с потребителей газа.