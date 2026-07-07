Гарбузов: пассажирские лифты КМЗ представили на международной промвыставке

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Пассажирские лифты "Сириус Плюс" и "Москвич" столичного Карачаровского механического завода (КМЗ) показали на стендах московского правительства и Минпромторга РФ в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2026" в Екатеринбурге, заявил министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Участие московских производителей в крупнейших отраслевых выставках способствует комплексному развитию промышленности региона, расширению сбыта столичной продукции на внутреннем и внешнем рынках. На стенде правительства Москвы посетители смогут ознакомиться с пассажирским лифтом “Сириус Плюс” – одной из флагманских моделей Карачаровского механического завода, демонстрирующей результаты системной работы по развитию отечественных технологий", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Конструкция "Сириус Плюс" позволяет устанавливать и встраивать кабину в шахты различных размеров, в том числе с минимальными габаритами. В стандартную комплектацию подъемника входят TFT-дисплей, мультимедийный экран для информационных материалов, зеркало во всю высоту кабины и подвесной потолок со светодиодной подсветкой, уточнили в пресс-службе. Данная модель появится в жилых, административных и офисных зданиях.

Другое решение, которое представили в Екатеринбурге, – модель "Москвич". Лифт разработан совместно с одноименным автозаводом: оформление пассажирского лифта отсылает к символике "Москвича". Так, кабина оснащена цифровым дисплеем и зеркалом со встроенным большим экраном.

Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский добавил, что эти лифты показывают возможности современного российского лифтостроения. Модели производятся с высокой степенью локализации от 85% и подходят для большинства проектов жилой, а также коммерческой недвижимости. Флагманы КМЗ выполнены в классическом дизайне, оснащены деликатным освещением и системой защиты от внепланового движения кабины.

Он подчеркнул, что на выставке в Екатеринбурге разработки доступны для знакомства широкой аудитории из разных регионов страны и зарубежья.

КМЗ – резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" и пользуется налоговыми преференциями. Предприятие направляет сэкономленные средства на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.