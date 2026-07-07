Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: пассажирские лифты КМЗ представили на международной промвыставке - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:31 07.07.2026
Гарбузов: пассажирские лифты КМЗ представили на международной промвыставке

Гарбузов: пассажирские лифты КМЗ показали на выставке "Иннопром"

© Фото : пресс-служба ДИПППассажирские лифты КМЗ на международной промвыставке
Пассажирские лифты КМЗ на международной промвыставке - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Пассажирские лифты КМЗ на международной промвыставке
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Пассажирские лифты "Сириус Плюс" и "Москвич" столичного Карачаровского механического завода (КМЗ) показали на стендах московского правительства и Минпромторга РФ в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2026" в Екатеринбурге, заявил министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Участие московских производителей в крупнейших отраслевых выставках способствует комплексному развитию промышленности региона, расширению сбыта столичной продукции на внутреннем и внешнем рынках. На стенде правительства Москвы посетители смогут ознакомиться с пассажирским лифтом “Сириус Плюс” – одной из флагманских моделей Карачаровского механического завода, демонстрирующей результаты системной работы по развитию отечественных технологий", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Конструкция "Сириус Плюс" позволяет устанавливать и встраивать кабину в шахты различных размеров, в том числе с минимальными габаритами. В стандартную комплектацию подъемника входят TFT-дисплей, мультимедийный экран для информационных материалов, зеркало во всю высоту кабины и подвесной потолок со светодиодной подсветкой, уточнили в пресс-службе. Данная модель появится в жилых, административных и офисных зданиях.
Другое решение, которое представили в Екатеринбурге, – модель "Москвич". Лифт разработан совместно с одноименным автозаводом: оформление пассажирского лифта отсылает к символике "Москвича". Так, кабина оснащена цифровым дисплеем и зеркалом со встроенным большим экраном.
Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский добавил, что эти лифты показывают возможности современного российского лифтостроения. Модели производятся с высокой степенью локализации от 85% и подходят для большинства проектов жилой, а также коммерческой недвижимости. Флагманы КМЗ выполнены в классическом дизайне, оснащены деликатным освещением и системой защиты от внепланового движения кабины.
Он подчеркнул, что на выставке в Екатеринбурге разработки доступны для знакомства широкой аудитории из разных регионов страны и зарубежья.
КМЗ – резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" и пользуется налоговыми преференциями. Предприятие направляет сэкономленные средства на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.
Международная промышленная выставка "Иннопром-2026" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала