В сборной Египта заявили, что судьи тянут Аргентину на ЧМ

"Этот судья вышел на поле с одной целью - засудить нас. Мы так хотели подарить радость египетскому народу, но что сказать, я поздравляю Аргентину с победой на чемпионате мира. Результат турнира заранее предрешен, остальные матчи можно вообще не проводить. Судья уничтожил мечту целой страны. Он был против нас, потому что нам нельзя было побеждать сборную Аргентины", - заявил Зико после матча.