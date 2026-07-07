Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Египта по футболу Мостафа Зико раскритиковал судейство матча 1/8 финала чемпионата мира.
- В матче, который прошел в Атланте, сборная Египта проиграла команде Аргентины со счетом 3:2, ведя до 79-й минуты 2:0.
- Мостафа Зико заявил, что судья предвзято относился к сборной Египта и «уничтожил мечту целой страны».
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Египта по футболу Мостафа Зико раскритиковал судейство матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором его команда проиграла команде Аргентины.
Встреча прошла в Атланте и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2. До 79-й минуты египтяне вели 2:0. На 58-й минуте главный арбитр Франсуа Летексье после вмешательства VAR отменил гол Зико, зафиксировав нарушение правил со стороны Марвана Аттии в начале результативной атаки. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил член тренерского штаба сборной Египта Саафан Эль-Сагир.
"Этот судья вышел на поле с одной целью - засудить нас. Мы так хотели подарить радость египетскому народу, но что сказать, я поздравляю Аргентину с победой на чемпионате мира. Результат турнира заранее предрешен, остальные матчи можно вообще не проводить. Судья уничтожил мечту целой страны. Он был против нас, потому что нам нельзя было побеждать сборную Аргентины", - заявил Зико после матча.
В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет с победителем матча Швейцария - Колумбия. Чемпионат мира завершится 19 июля.