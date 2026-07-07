Фрирайд и синхронное фигурное катание впервые вошли в программу Олимпиады

Краткий пересказ от РИА ИИ Фрирайд на лыжах и сноуборде, а также синхронное фигурное катание вошли в программу зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.

Из программы зимних Олимпийских игр 2030 года исключено лыжное двоеборье.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Фрирайд на лыжах и сноуборде, а также синхронное фигурное катание вошли в программу зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Эти дисциплины дебютируют на зимней Олимпиаде. При этом из программы Игр исключено лыжное двоеборье. Решения были приняты на исполкоме МОК во вторник.

В программу Игр также были добавлены одиночная смешанная эстафета в биатлоне, мужской и женский командный спринт в конькобежном спорте, смешанные командные соревнования в параллельном слаломе в сноуборде, смешанный ски-кросс во фристайле, а также женские командные соревнования в прыжках с трамплина.

Ски-альпинизм, ранее утвержденный в качестве дополнительного вида спорта, будет представлен мужской и женской индивидуальными гонками, мужским и женским спринтом, а также смешанной эстафетой. На Играх-2026 в Италии Никита Филиппов завоевал серебро в данной дисциплине, став единственным российским медалистом на соревнованиях.

Олимпиада-2030 станет первой в истории с практически равным количеством квот для мужчин и женщин. В соревнованиях примут участие 3046 спортсменов - 1525 женщин и 1521 мужчина. Всего на Играх будет разыграно 126 комплектов медалей: 56 в женских дисциплинах, 55 в мужских и 15 в смешанных соревнованиях.