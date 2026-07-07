Ле Пен намерена в ближайшее время начать предвыборную кампанию

Краткий пересказ от РИА ИИ Марин Ле Пен сообщила о начале предвыборной кампании вместе с главой партии Жорданом Барделла.

Марин Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.

ПАРИЖ, 7 июля - РИА Новости. Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сообщила, что вместе с главой партии Жорданом Барделла начнут предвыборную кампанию.

Во вторник вечером Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.

« "Мы с Жорданом Барделла очень скоро начнем эту президентскую кампанию", - заявила политик в эфире телеканала TF1.

Ле Пен добавила, что Барделла станет премьер-министром в случае ее избрания на пост президента.

"Разумеется, мы будем вместе, как были вместе все эти годы. Вы знаете, у нас обоих есть убеждения. Они у нас есть. Мы серьезно относимся к своей роли, и у нас обоих также есть характер", - отметила она, отвечая на вопрос ведущего, станет ли потенциально Барделла ее премьером.

Апелляционный суд Парижа во вторник смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два года условно и год с электронным браслетом, и к штрафу в 100 тысяч евро.