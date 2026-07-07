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Ле Пен намерена в ближайшее время начать предвыборную кампанию - РИА Новости, 07.07.2026
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21:34 07.07.2026 (обновлено: 21:54 07.07.2026)
Ле Пен намерена в ближайшее время начать предвыборную кампанию

Ле Пен заявила, что они с Барделла очень скоро начнут предвыборную кампанию

© AP Photo / Lewis JolyМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марин Ле Пен сообщила о начале предвыборной кампании вместе с главой партии Жорданом Барделла.
  • Марин Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.
ПАРИЖ, 7 июля - РИА Новости. Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сообщила, что вместе с главой партии Жорданом Барделла начнут предвыборную кампанию.
Во вторник вечером Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.
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"Мы с Жорданом Барделла очень скоро начнем эту президентскую кампанию", - заявила политик в эфире телеканала TF1.
Ле Пен добавила, что Барделла станет премьер-министром в случае ее избрания на пост президента.
"Разумеется, мы будем вместе, как были вместе все эти годы. Вы знаете, у нас обоих есть убеждения. Они у нас есть. Мы серьезно относимся к своей роли, и у нас обоих также есть характер", - отметила она, отвечая на вопрос ведущего, станет ли потенциально Барделла ее премьером.
Апелляционный суд Парижа во вторник смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два года условно и год с электронным браслетом, и к штрафу в 100 тысяч евро.
Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года.
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