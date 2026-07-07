Ле Пен проведет экстренное совещание с членами партии после суда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Апелляционный суд Парижа вынес приговор Марин Ле Пен, смягчив наказание до трех лет лишения свободы, из которых один год — с электронным браслетом и два года — условно.
- Марин Ле Пен проведет экстренное совещание с членами партии «Национальное объединение», в собрании примет участие глава партии Жордан Барделла.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен проведет экстренное совещание с членами своей партии, после того как апелляционный суд Парижа вынес ей приговор, сообщает телеканал BFMTV.
"Ле Пен прибыла в штаб "Национального объединения" для ключевого совещания с членами партии", - отмечает телеканал.
По данным BFMTV, в собрании примет участие глава партии Жордан Барделла.
Ранее агентство Франс Пресс передало, что апелляционный суд Парижа сократил действие запрета для Ле Пен избираться в органы госвласти, она формально сможет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.
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