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Ле Пен проведет экстренное совещание с членами партии после суда - РИА Новости, 07.07.2026
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16:49 07.07.2026
Ле Пен проведет экстренное совещание с членами партии после суда

BFMTV: Ле Пен проведет экстренное совещание с членами партии после приговора

© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апелляционный суд Парижа вынес приговор Марин Ле Пен, смягчив наказание до трех лет лишения свободы, из которых один год — с электронным браслетом и два года — условно.
  • Марин Ле Пен проведет экстренное совещание с членами партии «Национальное объединение», в собрании примет участие глава партии Жордан Барделла.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен проведет экстренное совещание с членами своей партии, после того как апелляционный суд Парижа вынес ей приговор, сообщает телеканал BFMTV.
Апелляционный суд Парижа ранее смягчил наказание Ле Пен до трех лет лишения свободы, из которых один год - с электронным браслетом и еще два года - условно.
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"Ле Пен прибыла в штаб "Национального объединения" для ключевого совещания с членами партии", - отмечает телеканал.
По данным BFMTV, в собрании примет участие глава партии Жордан Барделла.
Ранее агентство Франс Пресс передало, что апелляционный суд Парижа сократил действие запрета для Ле Пен избираться в органы госвласти, она формально сможет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.
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