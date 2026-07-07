Ле Пен проведет экстренное совещание с членами партии после суда

"Ле Пен прибыла в штаб "Национального объединения" для ключевого совещания с членами партии", - отмечает телеканал.

Ранее агентство Франс Пресс передало, что апелляционный суд Парижа сократил действие запрета для Ле Пен избираться в органы госвласти, она формально сможет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.